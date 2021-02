Umrl priljubljeni igralec Ronald Pickup

V sredo je v 81. letu starosti umrl britanski igralec, ki je najbolj poznan po filmih Eksotični hotel Marigold, nastopil pa je tudi v seriji Krona. Njegov agent je sporočil, da se je mirno poslovil po dolgi bolezni, obkrožen z družino, je povzel britanski BBC. Igral je v gledališču, filmih in na televiziji.Pickup je preboj v svoji karieri dosegel leta 1964 kot zdravnik v seriji Doktor Who. Nastopil je tudi v filmih Misijon (1986) in Perzijski princ: Sipine časa iz leta 2010. Med letoma 2011 in 2015 je zaigral v filmih Eksotični hotel Marigold obin, je navedel BBC.Zelo veliko je delal za televizijo in med drugim zaigral v serijah Downton Abbey, Coronation Street ter Nema priča.Leta 2012 je Pickup za tiskovno agencijo PA dejal, da je bila njegova najljubša vloga pisateljav televizijskem filmu Crystal Spirit: Orwell On Jura iz leta 1983, ki je predstavil, kako je nastal Orwellov znameniti roman 1984.Med njegovimi zadnjimi vlogami je bil canterburyjski nadškof v seriji Krona leta 2016, leta 2017 je zaigral Nevilla Chamberlaina v filmu Najtemnejša ura, lani pa ga je bilo mogoče obgledati v grozljivki End Of Term, je še pisal BBC.