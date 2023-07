Umrl je 19-letni vnuk Roberta De Nira

Umrl je Leandro De Niro Rodriguez, 19-letni vnuk Roberta De Nira. Novico je delila njegova mama Drena De Niro, hči hollywoodskega igralca.

»Moj čudoviti sladki angel. Ljubila sem te brez besed od trenutka, ko sem te začutila v svojem trebuhu. Bil si moje veselje, moje srce in vse, kar je bilo kdaj čisto in resnično v mojem življenju. Želim si, da bi bila zdaj s teboj,« se glasi čustvena objava. »Ne vem, kako naj živim brez tebe, vendar bom poskušala nadaljevati in širiti ljubezen in svetlobo, ki si mi jo dal čutiti, ko sem postala tvoja mama. Bil si zelo ljubljen in cenjen in želim si, da bi te ljubezen lahko rešila. Zelo mi je žal, otrok moj. Počivaj v miru in večnem raju, dragi moj fant.«

Leandrov oče, umetnik Carlos Mare, je na svoji strani na instagramu objavil zatemnjeno sliko, vendar žalostnega dogodka ni javno komentiral.