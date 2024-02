Ukrajinka, ki je osvojila Stjepana Hauserja

Hrvaški violončelist Stjepan Hauser, ki je nekoč skupaj z Lukom Šulićem svetovne odre osvajal v duetu 2Cellos, se trenutno mudi v Dubaju, kjer mu družbo dela domnevno dekle Maria, piše Showbuzz.dnevnik.hr.

Čeprav on glede njunega odnosa ostaja skrivnosten in ni še ničesar potrdil, je ona pred nekaj dnevi objavila fotografije, na katerih z glasbenikom skupaj pozirata ob velikem bazenu ter pod nje pripisala:

»Eden in edini.«

Sredi januarja je v instagram zgodbah video, v katerem ga na terasi pričaka zapeljiva rjavolaska, objavil on in objavo pospremil z besedami:

»Skrivnostna dama. Ona je v resnici prava, ona je prava. Nihče ne ve, kdo je, ona je skrivnostna dama.«

Ni pa razkril njenega obraza. Ona je očitno pogumnejša, saj je že večkrat delila skupne utrinke z violončelistom.

Po razhodu z Jeleno Rozgo Stjepan skriva svoje ljubezensko življenje, čeprav so govorice, da je v zvezi z vplivnico Mario že dolgo glasne.

Pred tem so ga povezovali s svetovno znano pianistko Lolo Astanovo, a je ta za hrvaški IN Magazine povedala, da sta le glasbena kolega in nič več.

Duet 2Cellos je razpadel leta 2022, Stjepan Hauser je kmalu potem kot gost v podkastu Skip or Beep bravo! ošvrknil nekdanjega kolega, ki se odločil zapustiti zasedbo.

Na vprašanje gostiteljice, ali ga Luka ni več zmogel dohajati, je gost odgovoril: »Vidiš, da me ni zmogel!« Voditeljica se je na to pošalila: »​Morda pa ti nisi zmogel dohajati njega?«

»​Jaz ga res ne morem dohajati pri otrocih, on ima že štiri, jaz še čakam pravo.«

Morda jo je vendarle našel.