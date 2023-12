Turbulentno življenje bivšega seks simbola Hollywooda

Kimila Ann Basinger, bolj znana pod imenom, Kim Basinger, praznuje 70. rojstni dan. Hči jazz pianista in tekmovalke v sinhronem plavanju že dolga leta trpi zaradi agorafobije, anksiozne motnje, za katero je značilen strah pred določenimi situacijami in prostori ter ji močno otežuje javno nastopanje, kar pa ji ni preprečilo zgraditi lepe kariere.

Kot mlado dekle je bila po srednji šoli uspešna v manekenstvu, vendar tako sramežljiva, da je, če so bili v prostoru tujci, komaj govorila. Ob tem se je le težko gledala v zrcalo, saj je bila prepričana, da ne dosega lepotnih standardov.

Kljub tej težavi je že v sedemdesetih posnela nešteto reklam in krasila veliko naslovnic. Preden je osvojila filmska platna, je nastopala celo kot pevka v raznih klubih soseske Greenwich Village.

Po preselitvi v Los Angeles leta 1976 je opustila kariero manekenke in raje sprejemala večje ali manjše vloge v filmih. Je pa pozirala tudi za Playboy, leta 1983 je postala Bondovo dekle in zaigrala ob Seanu Conneryju v filmu Nikoli ne reci nikoli, s katerim je dobila sloves seks simbola.

Igrala je še v filmih Batman, Osem milj, LA Zaupno, kjer je osvojila oskarja za najboljšo stransko vlogo, Pravi McCoy in še mnogih drugih.

Za vlogo Elizabeth McNeill v filmu Devet tednov in pol so se leta 1986 potegovale tudi tako velike zvezde tistega časa, kot sta bili Isabelle Rossellini in Kathleen Turner, a režiser Adrian Lyne je zaradi njenega nedolžnega videza izbral prav Kim.

Kljub začetnim težavam se je idealno zlila z likom, ki ga je igrala, film z zapeljivo plavolasko in njenim striptizom na pesem Joeja Cockerja You Leave Your Hat On je postal velik hit v Evropi in Združenih državah.

Sledil je Batman z Jackom Nicholsonom in Michaelom Keatonom ter z njim še en komercialni uspeh.

Kljub uspehu in dejstvu, da je le malokdo vedel za njene težave, je Kim še naprej trpela zaradi napadov tesnobe, ki so bili posledica agorafobije, zaradi katerih občasno ni upala niti zapustiti doma.

Šestkrat je bila nominirana za zlato malino, nagrado za najslabšo igralko je med drugim leta 2018 dobila za stransko vlogo v filmu Petdeset odtenkov sive. To je bil tudi njen zadnji film.

Kdo ve, kako bi se vse razpletlo, če bi leta 1992 zaigrala v prvinskem nagonu, in te vloge ne bi dobila Sharon Stone.

Danes je Kim Basinger predvsem babica, ki živi blizu svoje hčerke stran od vrveža in slave. Zavzema se za pravice živali in veliko piše. Predvsem za otroke. Pravi, da je zaključila s kariero in je končno našla svoj mir.

Pestro zasebno življenje

Ne le njeno poklicno, pestro je bilo tudi zasebno življenje.

Prvi zakon z umetnikom ličenja Ronom Snyderjem se je z ločitvijo končal leta 1990. Po domnevnih aferah s producentom Jonom Petersom, pevcem Princem in igralcem Richardom Gerejem, se je leta 1993 poročila z Alecom Baldwinom. Leta 1995 sta dobila hči Ireland in se leta 2002 ločila.

Njuna ločitev se je odvijala pred očmi celega sveta, dolgo sta se bivša zakonca borila za skrbništvo za hčer, a na koncu vendarle dosegla dogovor.

Sedaj živi s frizerjem Mitchom Stonejem