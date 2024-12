Tri manj znane zgodbe o Grace Kelly: poročila se je s princem in podedovala prekletstvo

Letos bi praznovala 95. rojstni dan, a septembra leta 1982 je Grace Kelly, monaška kneginja sedla za volan svojega avtomobila in se skupaj z mlajšo hčerko princeso Stephanie vozila po serpentinah nad Monte Carlom.

Zgodila se je nesreča - zapeljali sta s ceste.

Težko poškodovano kneginjo so prepeljali v bolnišnico, vendar so bile poškodbe prehude. Hči jo je odnesla le z nekaj praskami, a ji je dogodek pustil težke rane in se je vedno spraševala, ali je bila kriva za mamino smrt.

O življenju Grace Kelly je veliko znanega. Bila je hči milijonarja, filmska zvezda, ledena kraljica, lomilka moških src, ljubljenka Alfreda Hitchcocka in monaška princesa.

Stil Kurir.rs pa je zbral tri manj znane zgodbe o lepi plavolaski.

Zavita v vato

Grace Patricia Kelly je odraščala v bogastvu in ni občutila niti posledic velike gospodarske krize leta 1929.

Njen oče, Jack Kelly, je bil Irec, zidar, ki je sčasoma postal milijonar in prevzel številne pomembne gradbene projekte.

Pri 45. letih je postal demokratski kandidat za župana Filadelfije. Bil je športnik in leta 1920 olimpijski prvak v veslanju. Poročil se je z Nemko Margaret Majer, ki je premogla značilno nemško praktičnost in disciplino.

V družini so veljala stroga pravila: če dekle ni počelo ničesar, naj bi pletlo ali šivalo. Par je imel tri hčerke in enega sina.

Po spominih njenih prijateljev Grace ni izstopala v nobenem pogledu. Bila je povprečna in bolj zaprta vase. Ure je lahko preživela ob igri z lutkami.

Prizadevala se je prilagoditi športnemu duhu družine in se trudila ustreči očetu, obiskovala je šolo St. Genevieve in nadaljevala izobraževanje na katoliški šoli za dekleta The Ravenhill Academy.

Po končani srednji šoli je študirala na ameriški Akademiji dramskih umetnosti v New Yorku.

Njeno katoliško ozadje je bilo pomemben del njenega življenja, saj je ohranila vero tudi v času, ko je postala princesa.

Dekle z dragoceno zapestnico

Družina je imela nad njo stalen nadzor. Grace Kelly je bilo hkrati lahko in težko nadzorovati. Lahko zato, ker je vsakič, ko ji je družina rekla, da se druži z napačno osebo, ubogala.

Težko pa zato, ker se je brez pomislekov zapletala ljubezenske afere z ljudmi, ki naj zanjo ne bi bili primerni.

Ena takšnih afer se je zgodila z njenim učiteljem igre Donom Richardsonom, ki jo je oboževal.

Bil je žid in ločen, zato za družino Kelly neprimeren. Richardson sicer ni verjel v Gracein igralski talent, takrat je ona snemala različne oglase.

Grace je bila pogosto ravnodušna do čustev drugih. Nekoč je Richardsonu rekla: "Želiš videti nekaj lepega?"

Gola je stopila predenj, nosila je le smaragdno zapestnico in on je vedel, da je to darilo Alia Khana, sina sultana Aga Khana III., ki jo je podarjal svojim ljubimkam po strastni noči.

Tako je spoznal, da ga Grace vara in zveze je bilo konec.

Prvo vidnejšo vlogo je dobila v filmu Točno opoldne režiserja Freda Zinemanna. Tedaj se od nje ni veliko pričakovalo, Gary Cooper je za vlogo v njem prejel oskarja, medtem ko je bila Grace le nekakšen okras na platnu. Nato je zaigrala v filmu Mogambo in se zapletla s soigralcem Clarkom Gableom.

Prvo resno priložnost je Grace dobila z Alfredom Hitchcockom in njegovim filmom Pokliči M za umor. Hitchcock jo je opisal kot »vulkan pod debelim ledom« njuno sodelovanje je Kellyjevi prineslo svetovni sloves, Hitchcock pa je v njej našel muzo.

Pravijo, da je bil režiser zaljubljen vanjo, vendar si ni upal javno izkazati svoje ljubezni. Grace je spoznala, da je našla »svojega« režiserja in je vedno izbirala njegove filme.

Hitro je postala prava zvezda. Občudovalci so ji vsak dan pošiljali rože, njena mlajša sestra je nenehno ponavljala, da doma zmanjkuje vaz za rože.

Obdobje dobrih vlog v odličnih filmih ni trajalo dolgo, prav tako ne njena filmska kariera: vsega skupaj le pet let - od 1951 do 1956. Kljub temu je v tem času osvojila oskarja.

Prekletstvo in prezgodnja smrt

Grace je spoznala princa Rainierja III. iz Monaka na filmskem festivalu v Cannesu leta 1955, ko je predstavljala film Ujeti tatu.

Po poroki 18. aprila 1956, za katero del visoke dote je morala plačati sama, je Grace končala svojo filmsko kariero in postala princesa.

Princ Rainier, član dinastije Grimaldi, je občudoval dejstvo, da se je vedno znala pokazati v najlepši luči. Na poročni slovesnosti je nosil vojaško uniformo z odlikovanji, Grace pa poročno obleko, ki še danes velja za eno najlepših vseh časov.

V zakonu so se jima rodili trije otroci: princesa Caroline, sedanji knez princ Albert in princesa Stephanie.

A življenje nekdanje igralke ni bilo vedno poezija. Veliko je bilo razočaranj, Grace je pogrešala igro, dušil jo je strogi protokol, vendar ločitev ni bila mogoča zaradi otrok, ki bi ostali pri družini Grimaldi.

Večkrat otožna Grace Kelly je mnoge prepričala, da je s poroko nase priklicala prekletstvo družine Grimaldi, ki pravi, da noben član te dinastije ne bo našel sreče v ljubezni.

Leta 1981 sta princesa Grace in princ Rainier praznovala srebrno poroko, med gosti sta bila tudi Frank Sinatra in Cary Grant.

Natanko leto dni kasneje je Grace umrla. Aparate, ki so jo ohranjali pri življenju, so izklopili na dovoljenje njenega moža, ki se po smrti žene ni več poročil, je pa ob tragičnem dogodku izjavil, da nikoli ne bo vedela, kako rad jo je v resnici imel.