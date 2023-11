Grace Kelly: Kot bi vedela, kakšno prekletstvo jo čaka

Klasični Hollywood brez Grace Kelly ne bi bil enak. Ona je nedvomno nepozabna ikona, ki je s svojimi vlogami dobila sloves prefinjene, hladne plavolaske.

Igrala je le v 11. filmih, za vlogo v enem (Podeželsko dekle) je osvojila oskarja za najboljšo igralko, nato pa zapustila igralsko kariero in se leta 1956 poročila z monaškim princem Rainierjem III.

V spominu je ostala po zadržani osebnosti, za katero se je skrival ogenj strastne ženske. Grace Kelly je s svojim življenjem in delom pustila pečat ter tudi skoraj 40 let po smrti ostaja zanimiva.

Njena zgodba ni zgodba o srečnih zvezdah, je zgodba o prehodu iz premožne družine iz Filadelfije na filmska platna in do končne postaje, v kraljevsko palačo.

Na prvi pogled se zdi, da bi se ženska z njeno lepoto in karizmo zlahka povzpela v sam vrh tedanjih zvezdnikov. A če bi Grace še bila živa, bi povedala, da eleganca in družbeni položaj ne zagotavljata brezskrbnega življenja. Tako kot tudi ne status princese.

Zapostavljen otrok

Grace Patricia Kelly je bila tretji otrok v premožni irski katoliški družini v Filadelfiji. Kulturološko so bili Kellyjevi dokaj podobni družini Kennedy.

Oboji izhajajo z Irske in oboji nikoli, kljub bajnemu bogastvu, niso bili povsem sprejeti v ameriški visoki družbi. Irsko katoliško poreklo je bilo za ameriško družbeno smetano na začetku in sredini 20. stoletja sporno.

Tako oče kot mama Grace sta bila po duši športnika. Oče John B. Kelly je v veslanju trikrat osvojil zlato olimpijsko medaljo. Mama Margaret Majer Kelly je bila učiteljica telovadbe in trenerka ženskega atletskega moštva na univerzi Pensilvanija.

Atletski ekstrovet John je pričakoval, da bodo vsi otroci družabni, kot je bil on sam, a samo trije od štirih so dosegali njegova pričakovanja.

Najstarejša hči Peggy je bila duhovita, družabna in očetova ljubljenka. John mlajši je bil edini deček v družini in je kasneje postal šampion v veslanju. Najmlajšo Lizanne je razvajala vsa družina.

Za razliko od drugih je bila Grace na veliko razočaranje očeta sramežljiva, zadržana, šibkega zdravja (imela je težave s sinusi in astmo). Zaradi svoje narave je bila vedno nekoliko odrinjen in očetu najmanj ljub otrok, kar so njeni sorojenci seveda opazili.

Nekoč jo le Lizanne zaklenila v omaro. Namesto da bi se skušala rešiti, je Grace preprosto ostala tam in se igrala s punčkami, dokler je ni nekdo več ur kasneje našel. Najbrž ji je povsem ustrezalo, da se je malo umaknila od glasne družine.

Ljubezensko življenje

Grace Kelly je dokaz, da pravljice res obstajajo, niso pa vedno srečne. Njena lepota in eleganca sta očarali slavnega režiserja Hitchocka, zapeljala je mnoge tedanje filmske zvezde, na koncu se je poročila s princem.

Dolgo se je govorilo o njeni romanci s Caryjem Grantom, o tem, da je v postelji nenasitna in da je to, da je njen predmet poželenja poročen, ne ovira.

Na filmskem festivalu v Cannesu leta 1955 je spoznala princa Rainierja. On je bil tedaj v dolgi zvezi s francosko igralko Gisele Pascal, ki mu ni mogla dati pričakovanega otroka. Princ je zato iskal princeso, ki bi mu izpolnila to željo.

Dvorjenje in nato zaroka spominjata na romantično zgodbo: princ in hollywoodska kraljica, a ozadje je bilo vse prej kot romantično. Pred poroko so potekala težka pogajanja o doti, ki jo je morala plačati družina Kelly. Ta je znašala 1,8 milijona evrov (v današnjem denarju 18 milijonov).

Polovico je plačal oče, polovico iz prihrankov igralka sama in tako izboljšala finančno stanje tedaj obubožane kneževine.

Bodoča nevesta je prav tako morala prestati inkvizicijsko zasliševanje knežjega duhovnika, da bi se ta prepričal, ali je dovolj verna za princeso, hkrati je bila deležna številnih fizičnih pregledov, s katerimi je morala dokazati, da bo nekoč lahko rodila naslednika prestola.

Spektakel za množice, trpljenje za nevesto

Poroka, ki je po vseh teh preizkušnjah sledila, je bila ogromen spektakel, prenašala jo je televizija, v cerkvi je bilo 700, na zabavi 600 povabljencev, na ulicah Monte Carla je bilo več kot 20.000 navdušencev, prenos so spremljale približno tri milijarde ljudi v 180. državah.

Lepa nevesta je očarala z eno najbolj kultnih poročnih oblek, postavni princ ni razočaral, vendar sta bila ženin in nevesta pod velikim pritiskom in oba sta se strinjala, da bi bilo veliko bolje, če bi se poročila v skromni kapelici.

Sploh ona naj bi po pričevanjih sovražila vsako minuto poroke, ki se je razvlekla na dva dneva. A podobe nasmejanega para so obšle svet in Monako je kmalu postal raj za bogataše ter igralce na srečo.

Kmalu po poroki se je paru leta 1957 rodila hči Caroline, leta 1958 sin Albert in leta 1965 še najmlajša Stephanie.

Grace je šest let potem, ko je večno zvestobo obljubila princu, razmišljala, da bi se vrnila v ZDA in s Hitchcockom posnela še en film. Ta ji je tedaj za vlogo obljubil skoraj milijon evrov, kar bi v današnjem denarju pomenilo približno deset milijonov, vendar je na koncu misel na to, da bi se vrnila na platna, opustila.

Predvsem zato, ker se je bala, da zaradi drugačne odločitve ne bi več videla otrok.

Leta 1982 se je tragično ponesrečila z avtomobilom. S težkimi poškodbami glave in vratu so jo pripeljali v bolnišnico, dan kasneje je njen mož dovolil, da se jo odklopi z naprav, stara 52 let je umrla.

Princ se nikoli več ni poročil, njuna zgodba, zlasti smrt Grace pa je znova obudila pripovedi o prekletstvu Grimaldijev, ki po legendi izhaja iz 13. stoletja.

Tedaj naj bi dekle, ki jo je plemič Francesco Grimaldi zlorabil, nato pa je končala na grmadi, nad rodbino z besedami: "Noben Grimaldi ne bo v zakonu našel resnične sreče" priklicalo urok.

Dobila je svojo znamko

Zgodba Grace se tu ne konča. Doletela jo je namreč čast, da je edina igralka, ki se je znašla na poštni znamki Združenih držav Amerike

Znamka je bila izdana leta 1993, na njej je le napis Grace Kelly, saj po zakonu na ameriški znamki ne sme biti naveden predsednik, kralj, voditelj ali despot tuje države.

Isto leto je znamko z njeno podobo izdal tudi Monako.

Povzeto po portalu Kurir.rs