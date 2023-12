Trdi, da je ljubimkal s kraljico, ko je pod srcem že nosila prestolonaslednico

ŠPANSKI kralj Felipe VI. in kraljica Letizia sta od začetka njune ljubezni delovala kot zgleden par, ki si je brez zadržkov tudi v javnosti izkazoval ljubezen. Špancem je bilo to še posebno všeč, čeprav Letizie sprva niso marali, a njuna trdna zveza je bila prijetna sprememba po konstantnih škandalih in aferah, ki so zaznamovali zakon prejšnjega kralja in Felipejevega očeta Juana Carlosa. A vse morda le ni bilo ves čas tako rožnato, kot se je zdelo.

Letizia in Felipe sta se poročila maja 2005. FOTO: Gustau Nacarino/Reuters

Od ene do druge sestre

Nekdanji kraljičin svak, ki je bil med letoma 2012 in 2014 poročen z njeno sestro, namreč trdi, da je najprej ljubimkal z Letizio, romanca pa naj bi trajala tudi še, ko je že obljubila večno zvestobo Felipeju. Prvič se je o tem začelo šušljati pred leti, ko je izšla knjiga z naslovom Letizia in jaz, ki jo je napisal novinar Jaime Peñafiel, v njej pa opisuje prigode kraljice in Jamieja del Burga. Takrat se je palači uspelo ogniti večjemu škandalu, a del Burgo, kot kaže, ne more pozabiti romance.

Nosim tvoj šal, tako imam občutek, kot da si tu ob meni.

Na družbenih omrežjih je namreč pred dnevi objavil fotografijo, ki jo je posnela domnevno že noseča Letizia, na njej je ovita v črn šal iz pašmine, ki je takrat menda pripadal Jaimieju. Fotografijo mu je Letizia poslala skupaj s sporočilom: »Ljubezen. Nosim tvoj šal, tako imam občutek, kot da si tu ob meni. Skrbi zame in me varuje. Odštevam ure do trenutka, ko se spet vidiva. Ljubim te. Tvoja.«

Kraljevi brez komentarja

Pod objavo so se nemudoma vsuli komentarji, večinoma skeptikov, ki so zahtevali dokaze, da je fotografijo in zapis Jamieju res poslala Letizia, kmalu pa je poslovnež, ki trenutno živi v Londonu, izbrisal ne le objavo, ampak vse svoje profile na družbenih omrežjih. Iz španske palače se na trditve nekdanjega kraljičinega svaka niso odzvali, prav tako nihče ni želel komentirati Jamiejeve objave.