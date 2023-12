Tragična zgodba sina zvezdnika: oče nas je uničil z drogo

Burno življenje v 83. letu preminulega igralca Ryana O'Neala so v veliki meri obvladovali škandali in odvisnost torej ni čudno, da je njegova družina dobila sloves najbolj škandalozne družine v Hollywoodu, v kateri so težke posledice življenjskega sloga staršev nosili otroci.

Ryan je imel štiri potomce: najstarejša, hčerko Tatum in sina Griffina, je dobil s hollywoodsko lepotico Joanno Moore, s katero je bil poročen med letoma 1963 in 1967.

V letu po ločitvi se je poročil s kolegico Leigh Taylor-Young, v zakonu se je rodil Patrick. Najmlajši Redmond je bil plod njegovega razmerja z igralko Farrah Fawcett.

Ena najbolj škandaloznih družin

Najstarejša otroka pokojnega igralca, Tatum in Griffin sta pogosto odkrito pripovedovala o tem, kakšne travme jima je pustila očetova odvisnost od droge.

»Moje življenje je bilo vladavina degradacije, droge in alkohola. Povsod je bila bolečina, sam sebe sem moral zdraviti.

Droga je bila povsod, v moji družini vsak dan cel dan. To so bila šestdeseta, sedemdeseta in s sestro sva preživljala težke trenutke,« je leta 2015 Griffin povedal za časopis People.

Priznal je, da mu je oče kot enajstletnemu otroku dal kokain:

»Šli smo gledat film z naslovom Barry Lyndon, ko mi je dal kokain. Rekel je, da je film dolg in da mi bo to pomagalo,« se je spominjal v oddaji z Larryjem Kingom leta 2009.

Prav tega leta je umrla Farrah Fawcett, s katero je O'Neil preživel trideset let. Farrah je umrla za rakom in Griffin je tedaj dejal, da ni imel občutka, da bi očeta njena smrt potrla.

»Vse te krokodilje solze. Edini cilj mojega očeta je bil priti v oporoko. Odvratno pozoren je postal, ko je izvedel, da umira. Zame je običajen koristolovec,« je tedaj razkril igralčev sin.

Buren odnos med sinom in očetom

Oče in najstarejši potomec sta imela buren odnos. Leta 2007 je bil Ryan aretiran zaradi suma, da ga je hotel ustreliti.

»Ko sem zadnjič videl očeta, je streljal vame, ker sem skušal njegovemu sinu (Redmondu) pomagati, da bi se streznil. Z njim od takrat nisem govoril devet let,« je pripovedoval.

O'Neal je sam sebe v pogovoru za Vanity Fair leta 2009 označil za obupnega očeta: »Mislim, da ne bi smel biti oče.«

Pripovedoval je, da ob smrti Farrah Fawcett ni prepoznal svoje edine hčere, ki je prišla na pogreb.

»K meni je pristopila lepa plavolaska in me objela, jaz pa sem jo hotel očarati in sem jo vprašal, ali bi šla z mano na pijačo.

Oče, to sem jaz, je rekla. Bila je Tatum. Nisem je prepoznal.«