Tragična smrt manekenke! Umrla le pol leta po svoji poroki

Britanska supermanekenka Georgina Cooper je umrla v starosti 46 let, le nekaj mesecev po poroki. Z možem Nigelom sta si na grškem otoku Kos ustvarila nov dom, kjer je tudi umrla, je sporočil njen agent.

Georgina, ki je bila prijateljica slavnih manekenk, kot so Kate Moss, Jodie Kidd in Helena Christensen, je svoje življenje pred kratkim usmerila na novo pot. Oktobra je zapustila svojo službo, da bi na Kosu odprla bar.

Njen agent Dean Goodman je o nepričakovani smrti povedal: »Grčija ji je pomenila ogromno, povedala mi je, da se z novim možem vrača tja. A žal se je njeno življenje končalo pred dvema tednoma. Med pandemijo je imela zdravstvene težave in večkrat je bila v bolnišnici, vendar je imela velike načrte za prihodnost. Ravno se je poročila in z velikim veseljem pričakovala novo poglavje življenja. Vsi smo pretreseni. Bila je prava zvezda.«

Ikona devetdesetih

Georgina je zaslovela že pri 13 letih, ko jo je odkrila agencija, preboj v svetu mode pa je doživela pri 15 letih, ko je nastopila v glasbenem videu Bon Jovija. Postala je ena izmed ikoničnih obrazov devetdesetih in je bila znana kot najbolj znano londonsko dekle z razmikom med zobmi.

Delala je kot muza slavnega fotografa Corrineja Daya in krasila naslovnice številnih modnih revij, vključno z Vogueom. Kasneje je zapustila manekensko kariero, da bi se posvetila vzgoji sina Sonnyja, in se zaposlila v gostinstvu v Kentu, daleč od blišča modnega sveta.

Njena prijateljica in kolegica Jade Parfitt je za MailOnline povedala: »Njeni prijatelji in družina so strti. Georgina je bila pravi žarek svetlobe, priljubljena manekenka, ki je vedno poskrbela za smeh in zabavo v zaodrju. Vsi smo radi preživljali čas z njo. Njeni dosežki v industriji so bili ogromni.«

Poročila se je junija

Georgina se je junija poročila z Nigelom blizu svojega doma v Angliji, v družbi bližnjih prijateljev in družine, nato pa sta preživela medene tedne na Kosu. Na otok se je vrnila oktobra, a je tam zaradi zdravstvenih zapletov, posledicami pandemije, žal umrla.

Na Instagramu so se ji prijatelji poklonili z ganljivimi besedami. Eden je zapisal: »Še vedno sem v šoku, saj sva govorila ne dolgo nazaj in načrtovala srečanje po njeni poroki. Močno mi boš manjkala, Georgie, vedno te bom imel v srcu. Na svidenje na drugi strani.«