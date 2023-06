Tragedija na HRT, Ivan umrl pred očmi sodelavcev

Dolgoletni glasbeni urednik Hrvaškega radia Ivan Dvoržak je sinoči umrl na delovnem mestu. Okrog 22. ure je Dvoržaku nenadoma postalo slabo v službi na Radiu Sljemen. Hrvaški mediji pišejo, da so zaposleni nemudoma poklicali rešilca, a je bilo oživljanje zaman. Neuradno, tako navajajo hrvaški mediji, je župan Zagreba Tomislav Tomašević, ki je sinoči gostoval v HRT-jevem Dnevniku, prišel iz studia pred šokirane zaposlene, ki so bili le 10 minut prej priča smrti sodelavca.

»Sinoči nas je vse pretresla nenadna smrt kolega Ivana Dvoržaka, dolgoletnega glasbenega urednika Hrvaškega radia, ki nas je žal zapustil v starosti 50 let. Njegovi sodelavci se ga bodo spominjali po vedrem duhu, predanosti delu in ljubezni do glasbe ter poslušalcem oddaje Glasba za sanjarjenje, ki je bila na sporedu ob nedeljah zvečer,« piše v napovedi Hrvaškega radia.

Dvoržakov kolega Robert Urlić je dejal: »Težko govorim o kolegu, ki sem ga vsak dan gledal čez mizo, s katerim sva vsak dan komentirala glasbo, nove in stare pesmi, pevce, glasbenike, ki me je vedno znal razveseliti s svojo perspektivo in interpretacijo. Ivan Dvoržak je bil velik poznavalec domače in tuje glasbe, glasbi predan človek, ki je v glasbenih delih vedno iskal najboljše,« poroča Jutranji list.