Toži jih šahovska velemojstrica

Zgodba o stoični siroti Beth Harmon, v kateri se skriva genialna šahistka, ki jo v tedaj še deklici prebudi hišnik sirotišnice med njunimi skrivnimi partijami v kleti, dekle pa se nato razvije v velemojstrico in zakraljuje svetu, ki so mu prej vladali moški, je v hipu obnorela svet.

Damin gambit ni navdušil le kritiške srenje, ki je Netflixovo miniserijo ovenčala z 11 emmyji in dvema zlatima globusoma, vsesplošno evforijo je zanetila tudi med gledalci, saj se je brzinsko zavihtela na prestol najbolj gledane Netflixove serije (in pri vrhu gledanosti ostaja še danes). A med milijoni, ki niso mogli odmakniti pogleda z zaslonov, ni bilo gruzijske šahovske velemojstrice None Gaprindašvili.

Ta je v seriji namreč videla razžalitev in omalovaževanje svojih lastnih uspehov, zaradi česar se je nad Netflix že lansko jesen spravila s petmilijonsko tožbo. Pretočni gigant se je sicer poskušal izvleči z argumentom, da gre za izmišljeno zgodbo z izmišljenimi liki, a je sodnica po večmesečnem tehtanju stopila na Nonino stran in prižgala zeleno luč tožbi.

Hoteli so se izogniti sodišču

Beth je edinstvena, izjemna, neponovljiva. Edina ženska, ki si je drznila v šahu postaviti po robu največjim mojstrom in jih je v igri taktike in predvidevanja nasprotnikovih potez tudi premagala. To je še posebno poudarjeno v finalu serije, ko se Beth na svetovnem šahovskem tekmovanju v Moskvi pomeri s peščico najboljših.

»Edina resnično izjemna stvar na njej je njen spol. A še to za Rusijo ni nič edinstvenega. Tu je namreč Nona Gaprindašvili, le da je ona svetovna prvakinja, ki se nikoli ni pomerila z moškimi,« Beth podcenjuje komentator tekme, na kateri pa mu mladenka dokaže, kako se je motil. A prav te njegove besede so zbodle Gaprindašvilijevo, da se je podala na sodišče. Košček besedila, da se v šahu nikoli ni spopadla z moškimi, je označila za skrajno seksističen in omalovažujoč, saj se je do leta 1968, v katero je postavljena serija, v šahu pomerila z 59 moškimi. Dodala je, tako v sodnih spisih, da je serija pred milijoni ljudi dala v nič nekatere njene največje dosežke kariere.

59 šahistov je bilo njenih nasprotnikov.

Netflix je poskušal tožbo v kali zatreti. Skliceval se je na svobodo umetniškega izraza, da gre za izmišljeno zgodbo, pri snemanju da so se posvetovali z dvema šahovskima strokovnjakoma, da ne bi bilo napak, ustvarjalci pa da nikakor niso želeli užaliti Gaprindašvilijeve. Toda umetniška svoboda gor ali dol, sodnica Virginia A. Phillips je presodila, da je Nona podala tehtne argumente, poleg tega zatrjevanje, da gre za izmišljeno zgodbo, ne obrani ustvarjalcev pred morebitnimi tožbami zaradi blatenja, če v zgodbi, četudi je domišljijska, napadajo ali kritizirajo resnične ljudi.