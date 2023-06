To so najbogatejše ženske na svetu (VIDEO in FOTO)

Revija Forbes je objavila lestvico najbogatejših dam v ZDA, med najuspešnejšimi pa so se znašla tudi nekatera največja imena šovbiznisa.

inso bile na Forbesovi lestvici najbogatejših Američank, ki denarja niso podedovale, ampak so ga zaslužile same. Seznam vključuje najuspešnejše podjetnice, direktorice in zabavljače v Združenih državah Amerike.

Taylor Swift. FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Povečani prihodki

Rihanna, ki je stara 35 let, je najuspešnejša pevka, ki se je uvrstila na seznam, saj je z neto vrednostjo 1,4 milijarde dolarjev na 20. mestu in je tako prehitela Taylor Swift.

Taylor Swift, ki je stara 33 let, je druga najbolj dobičkonosna glasbenica na lestvici in je trenutno na 34. mestu z neto vrednostjo 740 milijonov dolarjev. Čeprav je Rihanna presegla Taylor, Forbes pripisuje vir njenega bogastva dvema različnima linijama dohodka – njeni glasbi in njenemu kozmetičnemu imperiju Fenty Beauty, medtem ko Taylorjino bogastvo izvira zgolj iz njene glasbe.

Rihanna je solastnica blagovne znamke Fenty Beauty skupaj s francosko verigo luksuznih trgovin LVMH. Lani se je njen prihodek od Fenty Beauty podvojil. Ima tudi 30-odstotni delež v liniji spodnjega perila Savage x Fenty, leta 2021 pa je vrednost podjetja ocenjena na milijardo dolarjev.

Zvezda resničnostnih šovov

Kim Kardashian, ki je zaslovela kot zvezda resničnostnih šovov, preden se je posvetila poslovnim podvigom, sledi takoj za Rihanno na 21. mestu z neto vrednostjo 1,2 milijarde dolarjev.

Kar zadeva Reese Witherspoon, je multitalentirana zabavljačica na 59. mestu z neto vrednostjo 440 milijonov dolarjev. Po Forbesu je najbogatejša igralka na svetu in naj bi zaslužila 20 milijonov dolarjev v samo 10 epizodah svoje priljubljene serije The Morning Show.

Madonna pred Beyoncé

Madonna, ki je stara 64 let, je na 45. mestu z neto vrednostjo 580 milijonov dolarjev, Beyoncé pa na 48. mestu z neto vrednostjo 540 milijonov dolarjev.

Na seznam se je uvrstila celo mlajša sestra Kim Kardashian, Kylie Jenner, ki šteje 25 let. Je na 38. mestu z neto vrednostjo 680 milijonov dolarjev.