To so bodoče evropske kraljice (VIDEO)

Kraljica Elizabeta se pri častitljivih 94 letih lahko pohvali, da že 68 let uspešno vodi svojo monarhijo. Njo bo na prestolu nasledil moški, najprej princ Charles, nato pa še princa William in George. A tokrat ne bo govor o britanski kraljevi družini, ki priteguje največ medijske pozornosti. V Evropi je namreč šest žensk, ki bodo prej ali slej postale kraljice.



Med najbolj znanimi je gotovo Victoria, švedska prestolonaslednica, ki je najstarejši otrok kralja Carla XVI. Gustafa in kraljice Silvije. Če bo sedla na prestol, bo četrta švedska kraljica na vladarskem prestolu in šele prva po letu 1720. Victorio bo na prestolu nasledila njena prvorojena hči Estelle, ki danes šteje osem let.



Princesa Leonora je najstarejša hči španskega kralja Felipeja VI. in kraljice Letizie. Če bo sedla na prestol, bo to prva ženska po kraljici Isabelli, ki je vladala od 1833 do 1868. Leonora danes šteje 14 let, ima pa še mlajšo sestro Infanto Sofio, ki je bila rojena aprila 2007.



Norveška princesa Ingrid Alexandra je najstarejša hči kronanega princa Håkona in kronane princese Mette-Marit in je trenutno druga v vrsti, da postane kraljica. Če bo zdaj 16-letnica tudi postala kraljica, bo prva ženska po kraljici Margareti, ki je vladala v 15. stoletju. Ima mlajšega brata, ki mu je ime Sverre Magnus, polbrat pa je Marius Borg Hoiby.



Princesa Catharina-Amalia je najstarejša hči nizozemskega kralja Willem-Alexandra in kraljice Maxime. V enem izmed intervjujev je kralj dejal, da hčer vzgaja z zavedanjem, da bo nekoč prevzela prestol. Pravi, da je pomembno, da se zaveda svojih omejitev in da napake (če jih) dela čim dlje od oči javnosti. Amaila ima še dve mlajši sestri, princeso Alexio (15) in 13-letno princeso Ariano.



Belgijska princesa Elisabeth je prva v vrsti, da na prestolu nasledi kralja Filipa in kraljico Matildo. Stara je 19 let. Ima dva mlajša brata, princa Gabriela in princa Emmanuela, in mlajšo sestro princeso Eleonoro.