To pa je sprememba: pop zvezdnik se je spremenil v slikarja

Umetnost, vseeno, v kateri obliki, pomirja duha in je družabnica, ki prežene osamljenost. O tem je prepričan Robbie Williams, ki ga je od mladih let sicer poganjala glasba, nato pa se je že pred dobrim desetletjem začel spogledovati s slikanjem, in to je med pandemsko karanteno postalo celo njegova prva strast.

Robbie in Ed sta ustvarjala ob glasbi, najraje ob elektronski. FOTO: Sotheby's

V samoizolaciji je z obsedenostjo tudi po osem ur na dan vihtel čopič, v garaži, ki jo je spremenil v atelje, so se kopičila njegova abstraktna dela, najboljše stvaritve pa bodo zdaj zažarele na stenah londonske galerije dražbene hiše Sotheby's.

»Umetnost je to, kar želiš, da je. Podobno kot glasba ima sposobnost, da te umiri in ti daje družbo, ki prežene osamljenost. V moji glasbi in umetnosti se zrcalijo moji vzponi in padci, a, še precej bolj pomembno, imata moč, da spremenita, kako se v nekem trenutku počutim,« pravi pevec, ki je postal slikar.

Ustvarjal ob elektronskih ritmih

Navdihujejo ga dela Jacksona Pollocka in Andyja Warhola, še posebno blizu pa mu je poulična grafitarska umetnost. V tem sta se že pred petimi leti našla z notranjim oblikovalcem Edom Godrichem, s katerim sta pogosto skupaj ustvarjala.

Zvezdnik ljubi umetnost v vseh njenih oblikah. FOTO: Osebni Arhiv

Ob poslušanju glasbe, najraje ob setih didžejke Annie Mac, sta čopič pomakala v barve, jih zlivala in prelivala na platna, padala že v skoraj meditativen trans. »Slike sva ustvarjala v ritmih glasbe, ki sva jo poslušala, najpogosteje elektronske. Vsak gledalec bo v najinih platnih videl nekaj drugega, morda tudi skladbo, ki je vplivala na naju,« pravi slikarski duo Williams in Godrich, ki ju 13. maja čaka odprtje prve razstave. »Ponosna sva na to, kar sva ustvarila. Napočil je čas, da pokaževa in deliva s svetom, kaj je puhtelo iz najinih možganov v minulih letih.«

Pop zvezdnik, ki je vsaj začasno mikrofon in bleščeča koncertna oblačila zamenjal za slikarsko haljo, bo razstavil 14 lastnih del in nekaj teh, ki sta jih ustvarila z Edom. Eno slednjih, z naslovom Beverly, bo tudi na prodaj, v galeriji pa za to črno-belo stvaritev pričakujejo od 18 do 24 tisočakov evrov! Toda razstavljanje lastnih slik ni edini nov poklicni podvig za enega najuspešnejših britanskih glasbenikov.

Galerija in nočni klub v enem Umetnost in glasbo, svoji največji strasti, je Robbie že združil pod eno streho. Odprl je manjšo galerijo, ki se ponoči spremeni v nočni klub. V reklamne namene te glasbene galerije pa je ustvaril – in prodajal – manjše slike, velike le kot razglednica, na katere je precej starinsko s pisalnim strojem natipkal nekatere verze svojih pesmi.

Za dražbeno hišo Sotheby's je namreč prevzel tudi vlogo gostujočega kuratorja in izbral umetnine sodobnih umetnikov, ki jih bodo v teh dneh dražili, v ta sladki izbor pa je Williams uvrstil dela velikanov, kot so Damien Hirst, Jean-Michel Basquiat in Grayson Perry. Ti so, verjetno ne po naključju, tudi med Williamsovimi najljubšimi umetniki.