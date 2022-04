To pa je napaka in pol: zvezdo Dallasa postarali za 30 let (FOTO)

Ženske, še posebno estradnice in javni obrazi, običajno nerade govorijo o letih. Večina rada kakšno leto tudi zataji. Če ti pa meni nič, tebi nič prišijejo kar tri desetletja več, kot jih šteješ v resnici, to še zdaleč ni zabavno, nasprotno, skoraj gotovo razjezi.

Linda Gray je bila ena izmed lepotic priljubljene serije.

In trideset let so pridali zvezdnici razvpite ameriške televizijske serije Dallas. Linda Gray, ki je upodabljala Sue Ellen Ewing, ženo glavnega lika, hudobca J. R., je po naključju ali pa nalašč postala stara kar 111 let!

Neprijetna napaka se je primerila v enem izmed kolažev videoposnetkov, ki jih na internetu ni malo. S soigralci iz omenjene kultne serije so jih vtaknili v video o zvezdah Dallasa nekoč in danes. Grayeva je tako na eni fotografiji iz leta 1978, ko se je slovita serija začela, na drugi pa lansko leto. A problem ni v tem, ampak v napačni navedbi starosti. Leta 1978 je namreč bila stara 38 let, ne pa 68, kot je napisano na fotografiji.

V lanskem letu, iz katerega je druga fotografija, je tako v resnici stara 81 let, nikakor pa ne 111, kot so zapisali. Napaka ni popravljena, saj je posnetek še vedno na ogled. Kako se je odzvala zvezdnica, ni znano, zagotovo pa objava ni ne primerna ne kavalirska. Grayeva se sicer, kot je razbrati iz medijskih objav, pri svojih letih dobro počuti.

Slovo po 50 letih

Prav v zadnjem času je aktualno tudi njeno domovanje. Igralka se je namreč odločila, da na prodaj ponudi svoj dom, sodobno hišo s tremi spalnicami iz sredine prejšnjega stoletja v Santa Clariti v Kaliforniji. Za ta korak se je odločila po 50 letih bivanja tam.

Igralka verjetno ne skače do stropa od veselja, da so ji pripisali 111 let. FOTO: Faye's Vision/cover Images

»Počutiš se čudovito, toplo in vabljivo, vabi te, da uživaš v svojem življenju, in to je v bistvu moj dom. Gre za uživanje. Gre za samoto, za sprostitev,« pravi v videu, ki ga je posnela za oglas.

Zemljišče je kupila leta 1973 z nekdanjim možem Edom Trasherjem. Par je za projektiranje nepremičnine najel slavnega arhitekta Quincyja Jonesa. Zgodba je pravzaprav zanimiva. Zakonca sta namreč pomagala prijateljem iskati ranč na tem območju. »Bili smo čez cesto in gledali njihov morebitni dom, in nekdo se je odpeljal dol in rekel, zakaj si ne pogledaš te nepremičnine tudi ti. Na prodaj je. Zato je moj mož, ki je bil umetniški direktor za Warner Bros Records, rekel, pojdimo pogledat,« se spominja. In potem se je zasukalo tako, da sta zemljišče namesto prijateljev kupila zvezdnica in njen mož. Igralka si je nato, kot pravi sama, ustvarila oazo in živela na ranču tudi po ločitvi. Domovanje vključuje velik bazen, teniško igrišče, ekološki vrt, ribnik in kokošnjak. Prav tako ima hlev za štiri konje. Nepremičnina se imenuje Oak Tree Ranch zaradi značilnega listja in drevja.

Vloga Sue Ellen ji je prinesla nominacije za dva zlata globusa in emmyja.

»Čudovita so. So moji prijatelji. Varovala so me vsa ta leta,« pravi o drevesih. Kuhinjo s profesionalnimi aparati in pečico za pico je zasnoval Josh Schweitzer. »Ena od stvari, o katerih sem govorila z Joshem, je bila, da ne maram stvari, ki so skrite v omarah, potem pa jih moram poiskati, da jih najdem. To me razjezi.« Najbolj sanjski prostor pa je spalnica. Romantiko ji daje kamin, ki ga je na vsak način želela v njej. Postavljen je nasproti postelje.