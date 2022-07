To je prestolonaslednik, ki je pri šestih opravil prvo zadolžitev

Čeprav je februarja dopolnil komaj šest let, se butanski princ Džigme Namgjel Vangčuk že intenzivno pripravlja na vlogo, ki ga čaka. Kot starejši od dveh otrok kralja Džigmeja Kesarja bo nekega dne namreč prevzel vladanje tej deželi, kjer naj bi živeli najsrečnejši ljudje na svetu.

Odkril je ploščo z imenom laboratorija in datumom odprtja.

Pred dnevi je tako malček povsem sam opravil svojo prvo kraljevo dolžnost, ko se je udeležil odprtja ustvarjalnega laboratorija, ki nosi njegovo ime. Prestolonaslednik je najprej odkril ploščo z imenom laboratorija in datumom odprtja, nato pa so ga zaposleni popeljali po prostorih, kjer se je malček neizmerno zabaval, saj je lahko preizkusil računalniško opremo in druge zanimive reči, ki jih nova pridobitev premore. Svojo prvo uradno zadolžitev je mali princ opravil z odliko, so se strinjali prisotni, bil je zbran, spoštljiv in zvedav, menda kar preveč za svoja leta.

Princ Džigme Namgjel je sicer že pred svojim prvim rojstnim dnevom spremljal starše na uradnih dogodkih po državi in ves čas opazoval očeta ter se od njega, kot kaže, tudi veliko naučil. Zaposleni v palači pravijo, da je Džigme Kesar za malčka pravi heroj in ves čas mu je za petami.

Ko je njegov oče pri 26 letih postal kralj, je bil drugi najmlajši vladar na svetu.

Tudi v javnosti in na službenih dogodkih se menda ne oddalji od njega in ves čas pogleduje k njemu ter pogosto posnema njegove gibe in mimiko obraza. Ko je njegov oče leta 2006 prevzel vladanje, je bil tudi sam zelo mlad, takrat je bil s 26 leti drugi najmlajši vladar na svetu, in kot kaže, Džigme Kesar tudi svojega naslednika pripravlja, da bo prestol zasedel še pred dopolnjenim tridesetim letom.