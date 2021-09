To je plemkinja, ki je izrinila Kate

Na rdeči preprogi so vedno vse oči uprte vanjo.

Britanska revija Tatler podrobno spremlja dogajanje na evropskih dvorih, vsako leto izberejo tudi najbolj zaželenega samca med plemiči, najbolj modno damo, najbolj glamurozen par in podobno.Na njegovih lestvicah je dolgo vodila vojvodinja Cambriška, ki so jo kovali v zvezde zaradi njene elegance, gracioznosti in miline ter seveda vedno do potankosti urejene podobe. Zdaj pa jo je z modnega prestola izrinila relativno neznana aristokratinja, ki izhaja iz italijanske plemiške družine, poročila pa se je v monaško. Gre za, ki je leta 2015 dahnila usodni da, sinu monaške princese. Beatrice je modne navdušence povsem očarala že na poroki, ko je zamenjala kar tri obleke najbolj prestižnih modnih znamk Valentino, Armani Prive in Chanel.Z možem se pogosto udeležuje pomembnih dogodkov in na rdeči preprogi so vedno vse oči uprte vanjo. Mama dveh otrok, ki je pred poroko delala kot novinarka, pokrivala je politične teme, se odlično počuti tako v enostavnih športno-elegantnih oblačilih kot v kreacijah visoke mode, zato so se pri Tatlerju odločili, da ji namenijo naziv najbolj modne evropske plemkinje. »Beatrice Borromeo pozna modo in v njej uživa. Samozavestna je na vsakem koraku in v vsaki opravi, te pa izbira z neverjetnim občutkom in priložnosti primerno. Da ima postavo manekenke in je na njej vse videti odlično, je le še dodaten plus,« so nekoliko v šali odločitev utemeljili pri omenjeni reviji.