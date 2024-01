To je doletelo članice skupine Spice Girls

Kultna obleka v barvah britanske zastave, ki jo je nosila Geri Halliwell in še devet prizorov z nastopov skupine Spice Girls je ovekovečenih na posebni zbirateljski izdaji britanskih poštnih znamk.

Skupina letos praznuje trideseto obletnico nastanka, zato jih je kraljevska pošta počastila s posebno pozornostjo.

Zasedba je največjo priljubljenost doživela konec devetdesetih let, prodala več kot 80 milijonov nosilcev zvoka po vsem svetu in postala ena najuspešnejših ženskih skupin v zgodovini.

Z znamkami so se spajsice pridružile skupini izbranih glasbenikov, ki jih je doletela enaka čast.

Posebne poštne znamke so do sedaj dobile skupine Beatles, Pink Floyd, Queen, Rolling Stones in Iron Maiden, letos so se v zgodovino zapisale še Geri Halliwell, Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton in Melanie Chisholm, piše Sky News.

Na desetih znamkah so fotografije z nastopov skupine od leta 1997 do 2012, vključujoč z nastopa na podelitvi nagrad BRIT, kjer se je Geri pojavila v obleki z motivom britanske zastave.

Kasneje se je izvedelo, da je šlo za dodelano črno kreacijo modne hiše Gucci, ki jo je za nastop predlagala stilistka Emma Poole. Pevki izbira ni bila všeč, ker je bila preveč dolgočasna.

»Dve noči pred nastopom mi je Geri rekla: »Ne počutim se dobro v obleki, ki jo nosim, imam boljšo idejo. Šla bom do sestre, ki ima blago z motivom union jacka, z njim bodo dodelali obleko,« je povedala stilistka.

Ostalo je zgodovina.