Brutalno iskren Robbie Williams: V postelji s štirimi članicami znane britanske pevske skupine

Robbie Williams je glasbenik, ki se lahko pohvali z največ prodanimi albumi v Veliki Britaniji, na drugi strani pa je bil največkrat deležen oznake enfant terrible ali, kot bi rekli po naše, poreden fant glasbene scene.

Drugačen, neposreden, v resnici povsem samosvoj glasbenik je porušil rekord legendarnega Elvisa Presleyja. Kar štirinajst njegovih solo albumov je namreč doseglo prvo mesto na glasbenih lestvicah v Veliki Britaniji, kralju rock‘n rolla je to uspelo s trinajstimi.

Večina bi potem, ko bi premagala Presleyja, odprla šampanjec in priredila zabavo. A ne 49-letni Robbie. Kajti on ni (več) takšen.

Sloves porednega in neukrotljivega fanta ga spremlja že od rane mladosti, sedaj pa je zanj prioriteta družinsko življenje z ženo, 44-letno ameriško igralko Aydo Field in njunimi štirimi otroki: 11-letnim Theodorom, devetletnim Charltonom, petletno Colette in triletnim Beauom.

Vendar se je, za mirno sedanjost, moral soočiti s preteklostjo.

Njegovi oboževalci menijo, da o Williamsu, ki je kot 16-letni mladenič začel glasbeno pot v fantovski skupini Take That, se dolgo boril z odvisnostjo, leta 1995 skoraj umrl zaradi prevelikega odmerka - zgodilo se je v noči, preden bi moral s skupino nastopiti na prireditvi MTV Europe Music Awards - vedo vse.

Netflixov dokumentarec pa rojenega zabavljača, tekstopisca in pevca prikazuje v povsem drugačni luči.

Dolg seznam težav

Robbie v njem odkrito pripoveduje o težavah z duševnim zdravjem. Že v intervjuju za BBC Radio 1 je povedal:

»Prsti na nogah se mi pokrčijo, ko nekdo samo omeni depresijo. To ni preprost odgovor na nekaj. Ne gre za posamične situacije, kraje ali ljudi, gre za norost kemikaliji v telesu.«

Snemanje dokumentarca ga je, kot je dejal, vrnilo v najhujše dni njegove preteklosti, ko je bil zakopan v mentalne težave, alkoholizem in droge. Pripoveduje o anoreksičnih epizodah, med katerimi je, visok 185 centimetrov, prešteval kalorije, ki jih je zaužil in pripoveduje:

»Na vrhuncu kariere sem živel od ene banane na dan, ki ima le 90 kalorij. Mislim, da me ta prehranska motnja spremlja celo življenje. V bistvu neka mešanica motenj. Imel sem bigoreksijo in bil obseden z mišicami pa anoreksijo.

Manjka beseda, ki bi opisala mene. Obstaja motnja hranjenja, samo ne vem, kako se imenuje moja. Moja bitka je resnična, žalost je ogromna in težave se z leti ne bodo zmanjšale,« je pred časom povedal za Daily Mail.

Za The Independant je pripovedoval, kako je po fazi rejenja s stradanjem hitro izgubil 12 kilogramov in si pomagal tudi z Ozempicu podobnim zdravilom za diabetike, ki ga mnogi uporabljajo za hujšanje.

»Takoj, ko se zredim, to slabo vpliva na moje zdravje. Občutek imam, da bom znorel,« je razkril nekdaj najmlajši član skupine Take That, s katero je sodeloval od ustanovitve 1990 pa do njegovega šokantnega odhoda sredi svetovne turneje Nobody Else leta 1995.

Kriva je bila mama

Zgodba o tem, kako je postal del skupine, se začne, ko je njegova mama Janet Farrell v časopisu videla oglas za avdicijo za fantovsko skupino.

Robbie se je prijavil na avdicijo in novico, da je sprejet, prejel tik za tem, ko je bil disciplinsko izključen iz rimskokatoliške srednje šole St. Margaret Ward.

»Tistega dne sem izvedel, da sem izključen iz šole in bal sem se povedati mami. Pričakoval sem, da bo besna, da bom imel ogromno težav, iz obupa sem se napil z enim od prijateljev, ko sem prišel domov, je ona poplesavala po stanovanju in mi povedala, da sem bil sprejet v Take That,« se spominja Robbie.

Začetki niso bili obetavni, fantje so nastopali v manjših dvoranah v okolici, se pa je glas o njih začel širiti in čez nekaj časa so dobili pogodbo z diskografsko založbo.

Sprva se je vse vrtelo okoli hitov iz leta 1992 Could It Be Magic, I Found Heaven in Everything Changes ter glavnega vokala Garyja Barlowa, nato je njegovo vlogo prevzel Robbie.

Izstopal je s karizmo, dekleta so ga oboževala, postajali so vse bolj priljubljeni, turneje so se nadaljevala, tako kot tudi opijanje in drogiranje, zgodilo se je, da se je na odru pojavil povsem omamljen.

Glede na dejstvo, da je imel (in še ima) tisto nekaj, ter je izžareval ogromno energije, ki so jo premogli le redki na glasbeni sceni, je skupina prenašala njegovo pogosto odsotnost na vajah in ignoriranje opozoril managerja.

»Po vsakem koncertu nas je čakalo na kupe deklet, ki so hotele biti z nami. Seveda jih nismo zavračali. Bili smo fantje polni hormonov,« je povedal Robbie.

A to je vodilo v vse pogostejše spore in nesoglasja. Skupina prav tako ni sprejela njegove ideje, da bi v pesmi vnesli več hip-hopa in rapa, na koncu so ga maja 1995 izključili. Mnogi verjamejo, da je bila njihova odločitev glavno gonilo solo kariere Williamsa, ironično je, da je skupina čez leto dni razpadla.

Burno ljubezensko življenje

O ženskah, s katerimi se je sestajal, bi lahko nastal samostojen film. V zvezi je bil z manekenko in voditeljico Rachel Hunter, s pevko Nicole Appleton, spal naj bi s štirimi članicami skupine Spice Girls. Velik pečat v njegovem življenju je pustila igralka Jacqueline Hamilton-Smith.

On se je še naprej predajal omami, zabavam, se zredil in je, glede na svoje besede, bil videti kot mrtvec, ona mu je skušala pomagati in ga spraviti na zdravljenje, vendar ji ni uspelo. Ko je dojela, da ni pripravljen na normalno življenje, kaj šele na resno zvezo, ga je zapustila.

Da je odvajanje najboljša rešitev, ga je prepričal šele Elton John. Legendarni pevec je tudi sam šel skozi pekel odvisnosti in je iz prve roke vedel, kaj se dogaja z mladeničem.

Prvič se je za zdravljenje odločil leta 1997, se po njem počutil bolje, posnel album Life Thru a Lens, objavil singel Angels, ki še danes velja za enega njegovih največjih hitov, a ko se je preselil v Los Angeles, je spet podlegel starim navadam in se boril z depresijo, anoreksijo, tesnobnostjo, njegovo zasebno življenje je bilo na dnu.

Rešila ga je žena

Skupni prijatelj ga je leta 2006 seznanil s pet let mlajšo igralko turških korenin Aydo Field.

Njej je uspelo, kar številnim ni. Mnogi verjamejo, da je ona razlog, da je opustil omamo. V zakonu sta od leta 2010, pevec na svojih koncertih rad pove, kako mu je spremenila življenje, je pa za medije nekoč odkril tudi skrivnost iz spalnice, ki mu ni ravno v ponos:

»Vsak ve, da v zakonu ni seksa. To je preprosto tako. Nagnjen sem k odvisnosti in depresiji. Nekaj časa sem jemal injekcije testosterona, z njimi sem prenehal, saj sem dobil široka ramena in bil videti kot hotelski vratar.

Dokler sem jemal testosteron, je bil seks neverjeten. Bila sva nenasitna, zaljubljena. Moram priznati, da včasih pogrešam to obdobje, bilo je zelo zabavno,« je povedal pevec in dodal, da si soprogo sedaj ljubezen izkazujeta drugače.

Raje sedita pred televizijo in jeza mandarine, kot bi razmišljala o seksu. Tudi njegova žena je zadovoljna z drugačno vrsto intime: »Spolnost je v ljubezenskem odnosu pomembna, vendar se imava midva zelo dobro. Srečna sva, tudi če v spalnici ni ravno vroče,« je pristavila Ayda.

