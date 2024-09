Ti posnetki zgoraj brez so jih obnoreli: »Brutalna« (VIDEO)

Igralka Halle Berry že šesto desetletje razveseljuje oboževalce po vsem svetu, a tokrat je to storila malce drugače. Tako je pozirala zgoraj brez in golo oprsje skrivala z rokami, oblečena pa je bila le v hlače. Številni oboževalci so takoj opazili, koliko Halle telovadi, saj so njene brutalno izklesane mišice izstopale na njenem trebuhu.

Seveda so imele takšne fotografije poseben namen, saj so nastale v zakulisju filma Never Let Go. Gre za grozljivko, v kateri seveda igra Halle Berry igra vidnejšo vlogo.

Oboževalcem je bila všeč tudi ta različica legendarne igralke:

»Brutalna«,

»Predobra kot vedno«,

»Ljubim te«, so le nekateri komentarji pod objavo.