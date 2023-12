Alyssa je poskušala uničiti prijateljstvo (Suzy)

Čeprav so ji že večkrat ponudili zajeten honorar v zameno za knjigo spominov, je 52-letna Shannen Doherty vse zavrnila in se raje odločila, da posname podkast, na katerem bodo gostovali člani njene družine, prijatelji, nekdanji soigralci in celo strokovnjaki. Z njimi bo odkrito spregovorila tako o svoji preteklosti kot o raku, ki ji je leta 2015 spremenil življenje.

Čeprav je kmalu dosegla mirovanje bolezni, so igralki pred štirimi leti sporočili, da se je vrnil in se razširil na njene kosti. Z boleznijo v četrtem stadiju se spopada tako, da pripoveduje svojo plat zgodbe. Že v drugi epizodi je gostila dolgoletno prijateljico Holly Marie Combs, s katero sta igrali v Čarovnicah skupaj z Alysso Milano.

Alyssa, Holly Marie in Shannen so skupaj igrale v treh sezonah, potem se je slednja poslovila. FOTO: Profimedia

Dekleti sta prijateljici že približno 35 let. FOTO: Profimedia

Prav slednjo je zdaj Shannen obtožila, da je poskušala med njiju s Holly vnesti razdor. »Med snemanjem druge sezone sem jokala vsako noč,« je dejala, Holly pa je potrdila, da jo je Alyssina družina pritegnila zaradi pomanjkanja topline. »Moji starši so bili najstniki, ko sem se rodila, zato nisem imela družine. Ko so me oni vzeli za svojo, me je to zapeljalo,« je priznala. Alyssa je svojo plat zgodbe povedala v knjigi, ki pa je Shannen, pravi, ne bo nikoli prebrala, saj je njen naslov Žal mi je, ni mi žal.