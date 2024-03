Težki časi za Melanio Trump

Barron Trump je ta mesec praznoval 18. rojstni dan. Kmalu bo odšel na kolidž, se počasi odselil od staršev in si začel ustvarjati svoje življenje. Psihologi verjamejo, da to za njegovo mamo Melanio zagotovo ne bo lahko obdobje, piše portal Menzmag.

Nevropsiholog Sanam Hafeez je ameriški novinarki družabne kronike Nicki Swift povedal, da je dejstvo, da je njen sin dopolnil 18 let, za nekdanjo prvo damo ZDA vse prej kot prijetno iz več razlogov:

»Barronov odhod od doma bo veliko več kot sinov odhod od doma. Melanio bo strah, da bo njen sin deležen posmeha in norčevanja, poleg tega bo osamljena in bo pogrešala čustveno podporo, ki jo je dobivala od njega,« je povedal Hafeez in dodal, da je za vse starše težko, ko otrok zapušča gnezdo:

»V še tako zdravem in zrelem odnosu med otrokom in mamo se je težko soočiti s tem, da potomec odrašča in odhaja od doma.

Melania se je v stresnih časih naslanjala na sina ali se tedaj, ko ji je bilo najbolj težko, ukvarjala z njegovim življenjem, ne s svojim.«

Tabloid The Blust je že pred časom pisal, da se je Melania vedno osredotočala predvsem na Barrona in se bo zagotovo težko sprijaznila s tem, da bo nekoč odšel.

»Njena glavna skrb je bil sin in kaj lahko se zgodi, da mu bo sledila povsod, kamor bo šel. Barron je sramežljiv in zadržan, vsa ta leta mu je ona dobra mama,« je za omenjeni medij povedal vir in dodal: »To bo za oba velika sprememba.«

Melania in Donald Trump sta se poročila leta 2005, 20. marca 2006 je Melania rodila Barrona.

Kmalu po njenem prvem materinskem dnevu, ki ga je obeležila kot mama, je v intervjuju za Palm Beach Post povedala, kako močno obožuje materinstvo:

»Ljubezen, brezpogojna ljubezen. Biti mama je čudovito. To ve vsaka mama. Gledaš otroka, njegov vsak gib. To je preprosto izjemno.

Krasna, krasna izkušnja. Srečna sem, da sem imela čudovito nosečnost in da smo vsi srečni in zdravi.«