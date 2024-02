V ZDA je nedavno izšla knjiga z naslovom Ameriška ženska (American Woman), v kateri nekdanja dopisnica New York Timesa iz Bele hiše Katie Rogers opisuje prepire med nekdanjo prvo damo Melanio Trump in hčerko njenega moža Ivanko v času vladanja bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa, poroča ameriška televizija NBC.

Melania Trump naj bi bila v »epski vojni« z Ivanko Trump glede pisarniških prostorov v Beli hiši in več drugih zadev, tudi po selitvi pa naj bi vodila pogajanja z možem glede predporočne pogodbe, Rogersova piše v knjigi, ki sicer obravnava »preobrazbo sodobne prve dame ZDA od Hillary Clinton do Jill Biden«.

Po navedbah avtorice je Melania Trump po moževi zmagi na volitvah leta 2016 in posledičnem odhodu v Washington ostala v New Yorku, ker je želela ostati s takrat 10-letnim sinom Barronom, dokler ta ne konča šolanja. Ivanka Trump naj bi odsotnost prve dame izkoristila, da prevzame njeno vlogo, zasede pisarniške prostore v vzhodnem krilu Bele hiše in jih iz prostorov za prvo damo spremeni v prostor za prvo družino.

Možu naj bi svetovala glede otrok

Melania naj bi Ivanko klicala »princeska«, v Beli hiši so ju le redko videli skupaj, nikoli pa nista skupaj gostili kakšnega dogodka. Pred obiskom Afrike naj bi bil njun prepir glede urnika tako oster, da je moral posredovati vodja kabineta Bele hiše John Kelly. Melania je potem odpotovala oktobra 2018, Ivanka pa aprila 2019.

Rogersova v svoji knjigi še navaja, da je Melania menila, da delovanje Trumpovih otrok v Beli hiši ni ustrezno, in je možu to tudi svetovala, vendar neuspešno. Ivanka je s svojim možem Jaredom Kushnerjem postala svetovalka nekdanjega predsednika, njegova sinova Donald mlajši in Eric pa sta mu svetovala med kampanjo.

Avtorica ponavlja tudi znano zgodbo o tem, da se Melania ni takoj preselila v Belo hišo, ker se je pogajala o spremembi predporočne pogodbe v prid sina Barrona. Dodaja pa, da so se pogajanja nadaljevala tudi po selitvi. Melania naj bi želela zagotoviti, da bo Barron deležen dediščine, če bo vajeti družinskih poslov prevzela Ivanka.

Melania Trump je v nasprotju z možem sprejela poraz na predsedniških volitvah leta 2020 in Rogersova je zapisala, da naj bi k temu pripomogla možnost vrnitve k mirnemu življenju na Floridi, ki ji bolj ustreza. Donald Trump sicer letos znova kandidira za predsednika, Melanie pa med kampanjo ni na spregled, moža prav tako ni spremljala med procesi na sodiščih. Rogersova ugiba še, da bo Melania Trump morda tudi v primeru moževe zmage na volitvah tokrat ostala na Floridi.