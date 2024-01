Težki časi za filmsko zvezdnico: na tleh sem pojedla večerjo

Odkar je Nicole Kidman dobila prvega oskarja, je minilo že več kot 20 let, se pa ameriška igralka avstralskih korenin še vedno živo spominja težke preizkušnje, pred katero je bila tedaj postavljena.

56-letna zvezdnica je prestižno nagrado osvojila leta 2003 za upodobitev Virginije Wolf v filmu Ure do večnosti, le malo pred tem se je ločila od ameriškega igralca, sedaj 61-letnega Toma Cruisa.

Znani hollywoodski par je z oznanilom, da se razhaja, leta 2001 šokiral javnost, postopek razveze je bil končan tik pred podelitvijo prestižnih nagrad.

Kljub temu da se je borila z navalom čustev zaradi propada 11-letnega zakona, se je Kidmanova na prireditvi pojavila z nasmehom na obrazu in v veličastni obleki Jeana-Paula Gaultiera.

Šele, ko se je povzpela na oder, da bi imela govor, jo je zlomil jok, a se je uspela zbrati.

»Medtem ko je bilo s poslovnega vidika vse idilično, sem se zasebno borila s težkimi trenutki. A to se dogaja, kajne,« je zaupala pisatelju Daveju Kragerju za njegovo novo knjigo 50 noči oskarjev.

Pripovedovala mu je, da so jo po prireditvi vsi nagovarjali, naj ostane na tradicionalni zabavi v organizaciji Vanity Faira. Čeprav si je mislila, da bi bilo paradiranje z oskarjem samohvala, je popustila.

»Samo hodila sem z njim, polna čustev, ves čas sem se tresla in sploh nisem uživala. Na koncu sem se opravičila in odšla. Vse je bilo tako neumno. Rada bi bolj uživala, a ni šlo,« je povedala zvezdnica filmov Avstralija in Moulin Rouge.

»Odšla sem, naročila dostavo in večerjo pojedla na tleh svoje sobe v hotelu na Beverly Hillsu. Pojedla sem ocvrt krompir in burger, nato odšla v posteljo.

Tedaj me je prešinilo, da moram najti ljubezen, ker to potrebujem v življenju. V posteljo sem pred polnočjo šla sama.

Če bi danes ponovno osvojila oskarja, me ne bi bilo domov vsaj 24 ur,« je dodala igralka, ki je zakon končala zaradi vse večjih pritiskov scientološke cerkve, katere zagret pristaš je Tom.

Kidmanova in Cruise sta leta 1992 posvojila hčerko Isabello Jane in leta 1995 sina Connorja, igralec ju je vključil v kult, zaradi česar sta se oddaljila od mame, piše Page Six.

Igralka je od leta 2006 v zakonu z glasbenikom Keithom Urbanom. Par se je poročil v Sydneyju in ima dve hčerki: 14-letno Sunday Rose in 12-letno Faith Margaret.