Scenarist razkril resnico o zakonu Toma Cruisa in Nicole Kidman?

Tom Cruise in Nicole Kidman veljata za veliki Hollywoodski zvezdi. Ko sta bila v zvezi, sta se skupaj pojavila v treh filmih: Days of Thunder, Far and Away in zadjem filmu Stanleya Kubricka – Eyes Wide Shut.

Po več kot 24 letih pa se je oglasil z oskarjem nagrajeni scenarist erotične drame Frederic Raphael in v svoji knjigi Last Post ostro napadel igralski par. 91-letnik se je razpisal o burni izkušnji, ki jo je doživel s Kubrickom. Med drugim je zapisal, da želi Cruise, skupaj z Kubrickovo ženo Christine Harlan in njenim bratom Janom Harlanom, zanikati njegove prispevke h končni različici filma.

»Nikoli me nihče ni označil za lažnivca, tako kot me je klan Harlan in Tom Cruise, egocentrični s kontrolo obseden manijak, s katerim nisem nikoli spregovoril,« je zapisal. Po snemanju je scenarist obtožil igralca, da ga je skušal zmanipulirati. Obregnil se je tudi ob Cruisa in njegovo povezanostjo s scientologijo.

Eyes Wide Shut - Široko zaprte oči FOTO: Tvspored-service Tvspored-service

Raphael je spregovoril tudi o odnosu med Cruisom in Kidmanovo in namignil, da njun zakon ni bil takšen, kot so mnogi mislili. »Ste mislili, da zakonski par lahko na ekran prenese 'resnico'. O eni stvari ste lahko prepričani, kar koli sta govorila o svoji vezi, redko sta razkrila, kakšno ključno informacijo. Ste mislili, da ju povezuje pristna strast in ne karierna zaveza?«

Tom Curise in Nicole Kidman sta se nekaj let po snemanju filma Eyes Wide Shut razšla. Avstralska igralka se je leta 2006 poročila s Keithom Urbanom. Raphael je tudi na njen račun zapisal nekaj pikrih. »Kidmanova je zvezda za mnoge ljudi: ampak, ali se spomnite kakšnega njenega filma, ki bi si ga želeli ponovno ogledati?«