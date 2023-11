Nicole Kidman pripravljena na afero z mlajšim

Nicole Kidman se pripravlja na snemanje erotičnega trilerja, v katerem bo igrala direktorico, ki se spusti v razmerje z mnogo mlajšim zaposlenim, poroča Daily Star.

V filmu z naslovom Babygirl scenaristke in režiserke Haline Reijn bodo zaigrali še Harris Dickinson, Antonio Banderas, Sophie Wilde in Jean Reno. Harris bo imel vlogo ljubimca in Wildova asistentke Kidmanove.

Kdaj bo na ogled, še ni znano, oboževalci avstralske zvezdnice pa komaj čakajo na njen novi podvig. Ker je že zaigrala v erotičnih filmih, bo zagotovo blestela tudi v tem.

Enega najbolj kultnih likov je Kidmanova upodobila v psihološki drami Stanleya Kubricka Široko zaprte oči, ki pripoveduje o možu in ženi (upodobila sta ju tedaj resnična zakonca Tom Cruise in Nicole Kidman), oba psihiatra, ki se spuščata v seksualne igre s svojimi pacienti. Zgodba je umeščena v sedemdeseta leta v New Yorku, film je poln erotičnih prizorov.

Za E!News Daily Pop je Nicole pojasnila, da njen sedanji mož Keith Urban ne ve prav veliko o tem, kaj se dogaja za kamero: »On je umetnik in razume ter se ne umešava v moje delo.«

»Zadevo vidi na koncu, ko je že vse končano, urejeno. On gleda skozi sveže oči. Ne bere scenarijev, ne ve, kaj se dogaja na snemanjih, ima svojo kariero in posveča se njej.«

V enem prejšnjih intervjujev je povedala, da je bil Keith zanjo ljubezen na prvi pogled. Par ima dve hčerki Sunday Rose in Margaret, Nicole ima dva odrasla otroka, Bello in Connorja iz zakona s Tomom Cruisom.