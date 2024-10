Tesla je celo življenje jedel samo en sadež, bil je prepričan, da izboljšuje delovanje možganov

Nikola Tesla, eden najbolj znanih izumiteljev in vizionarjev 20. stoletja, je bil znan po svoji asketski prehrani, ki je temeljila predvsem na rastlinski hrani, verjel pa je, da en sadež pomaga pri delovanju možganov.

Po nekaterih virih je Tesla večino svojega življenja prakticiral vegetarijanstvo, saj je verjel, da mu taka prehrana poveča energijo in izboljša mentalno osredotočenost. V intervjuju je Tesla delil svojo prehransko filozofijo in poudaril pomen izbire živil, ki jih vnašamo v svoje telo.

Za zajtrk je običajno spil eno do dve skodelici toplega mleka in pojedel nekaj jajc. FOTO: Shutterstock

»Hrana je morda najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na našo sposobnost razmišljanja in ustvarjalnosti,« je dejal Tesla.

Čeprav je bil Tesla znan po skromnosti in preprostosti v prehrani, se ni bal eksperimentiranja. Nekateri viri navajajo, da je Tesla prakticiral kratka obdobja posta, saj je verjel, da očisti telo in um toksinov ter izboljša mentalno jasnost. Podrobnosti o njegovi prehrani so pogosto skrivnostne in kontroverzne, vendar se mnogi raziskovalci strinjajo, da je imela Teslina skromna rastlinska prehrana ključno vlogo pri ohranjanju njegove vitalnosti in umske ostrine. Kar zadeva dnevni razpored obrokov, je imel Tesla nenavadne navade. Za zajtrk je običajno spil eno do dve skodelici toplega mleka in pojedel nekaj jajc. Pogosto ni imel ničesar za kosilo in se je držal dveh glavnih obrokov na dan: zajtrka in večerje. Za večerjo je jedel zelenjavo in juho, za malico pa je vzel rezino sira in jabolko.

V nasprotju z običajnimi priporočili

V nasprotju z običajnimi priporočili, da ljudje potrebujejo osem ur spanja na dan, je Tesla le redko spal in trdil, da ga pomanjkanje spanca ne moti. Njegove navade spanja so bile nenavadne in zdravniki so na splošno predlagali več spanja za ohranjanje zdravja. Tesla pa je trdil, da je le nekaj ur spanja dovolj, da se počuti popolnoma napolnjenega z energijo.

Tesla je bil znan po svojem asketizmu in nadzoru, njegova prehrana in spalne navade pa so bile del njegove posebne življenjske filozofije. Te navade, čeprav so bile nekonvencionalne, so prispevale k njegovi neverjetni ustvarjalnosti in sposobnosti, da je prišel do idej, ki so spremenile svet, poroča informer.rs.

