Poklon velikemu umu, ki je osupnil z izumi (FOTO)

Izjemen poklon morda največjemu umu človeštva. In to prav v mestu, kjer je nekoč zasvetila prva žarnica v tem delu Evrope. V Mariboxu se je kot uvod v festival dokumentarnega filma Dokudoc zgodila slovenska premiera dokumentarnega filma Nikola Tesla: Valovi prihodnosti.

Film režiserke Janje Glogovac odstira nove dimenzije življenja in dela genialnega izumitelja hrvaško-srbskega rodu, čigar prispevki k sodobni elektriki in brezžični komunikaciji so še danes pogosto spregledani. Režiserka v njem osvetljuje revolucionarne izume, kot so izmenični tok, Teslova tuljava in njegovo pionirsko delo na področju brezžičnega prenosa energije. Na premieri je bila opazno olajšana, da je zahteven projekt končno prišel do gledalcev, ob tem pa je dejala, da je film nastajal deset let, vendar je Tesla tako široka tema, da bi lahko naredila še sto različnih variacij in pogledov.

»Mislim pa, da če smo s tem filmom sprožili določen interes in željo po novih informacijah, smo naredili veliko. S Teslo bi se lahko ukvarjalo nešteto avtorjev, pa še to ne bi bilo dovolj,« je dejala. In dodala: »Mene je najbolj zanimala tema o brezžičnem prenosu energije, zanimale so me stvari, ki so na meji. In danes so tukaj, v realnosti, brezžični telefoni, pa se malokdo zaveda, da je za to zaslužen Tesla.«

Pesnik, dramaturg in prevajalec Tibor Hrs Pandur, ki je kar pet let po beograjskih arhivih proučeval Teslo, meni, da je film dober osnovni pregled življenja velikega znanstvenika. »Mogoče je treba poudariti, da je mit o brezplačni energiji, ki jo je Tesla domnevno želel dati človeštvu, glede na moje raziskave napačen. Imel je ideje, človeštvu je hotel dati čisto in zelo poceni energijo, ne bi pa bila zastonj,« je povedal.

