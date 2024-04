V priznanje je bila princesa prisiljena

Valižanska princesa je pred 10 dnevi presenetila svetovno javnost z iskrenim priznanjem, da so ji med operacijo trebušne votline odkrili raka. Kje, ni povedala, je pa rojake in druge oboževalce pomirila, da se počuti dobro in da so ji predpisali preventivno kemoterapijo. Ljudje od blizu in daleč so takrat hvalili njen pogum, saj je vse prej kot enostavno stopiti pred kamero in s svetom deliti nekaj tako osebnega, viri iz palače pa so pred dnevi razkrili, da Kate pravzaprav ni imela izbire. Novinarji so menda britanski dvor obvestili, da vedo za princesino bolezen, zato je bilo le še vprašanje časa, kdaj bodo novico tudi objavili.

Princ Harry in Meghan sta izvedela tedaj kot vsi drugi.

Ker je Kate želela, da ljudje za bolezen izvedo iz njenih ust in na način, kot si je sama želela, ji ni preostalo drugega, kot da objavi pojasnilo na družbenem omrežju. Tako je končno utišala ugibanja in vedno bolj bizarne govorice o tem, kaj se z njo dogaja, potem ko je nenadoma izginila iz javnosti. Bolj ali manj znani so se princesi pozneje opravičili za šale in teorije zarot, Kate in William pa sta bila globoko ganjena nad podporo, ki sta jo prejela tudi od popolnih neznancev. Seveda sta ji dobre želje poslala tudi princ Harry in njegova žena Meghan, ki se jima menda ni niti sanjalo o tem, kaj prestaja.

Kate in njenega moža so vsa sporočila podpore globoko ganila. FOTO: Justin Tallis/Afp

Kate se je pred objavo novice posvetovala zgolj s tastom, ki je v podobni situaciji, tudi njemu so namreč v začetku leta odkrili raka na prostati, a se je že takoj odločil, da bo o tem obvestil javnost, saj je želel spodbuditi moške, naj obiščejo zdravnika in se dajo testirati. Da naj bo z ljudmi iskrena, je kralj Karel III. menda svetoval tudi Kate.