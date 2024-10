Taylor Swift ga je očarala, ni mogel verjeti, kako prijetna je glasbenica

Graham Norton je eden najuspešnejših televizijskih voditeljev vseh časov, njegovo pogovorno oddajo, v kateri gosti zvezde svetovnega formata, na britanski televiziji predvajajo že neverjetnih 31 sezon. V tem času se je Irec srečal z mnogimi slavnimi in bogatimi, nekateri so nanj naredili dober vtis, drugi slabega.

Med prvimi je denimo glasbena mega zvezdnica Taylor Swift, za katero je Norton dejal, da je neverjetno normalna in preprosta, kar ga je zelo presenetilo. »Ne vem, ali je res takšna, ali je to zgolj do potankosti dovršen nastop, a Taylor Swift je tako priljudna in prijazna, čisto običajno dekle,« se je njenega gostovanja v pogovorni oddaji The Graham Norton Show spominjal 61-letni komik. »Vse skupaj je precej čudno. Taylor lahko vpliva na ekonomijo neke države samo s tem, da se tam pojavi, a je obenem tako normalna. Kako je to sploh mogoče? Fantastična je, res prijetna.«

Graham Norton vodi svojo pogovorno oddajo že 31 sezon. FOTO: Phil Noble/Reuters

Odlična taktika in recept za uspeh

Norton je še razkril, da je zvezdnico, ko je bila gostja v njegovi oddaji, povprašal, ali jo skrbi, da bi med njenimi turnejami, ki trajajo res dolgo in so izjemno naporne, izgubila glas, na kar je ena najuspešnejših glasbenic vseh časov mirno odgovorila, da je prav nič ne skrbi, saj piše preproste skladbe. »Dobesedno se je odločila, da bo pisala pesmi, ki jih je lahko peti. Tako je nikoli ni treba skrbeti za glas, poleg tega lahko te njene komade na koncertih in zabavah pojejo tudi njeni oboževalci. Genialno. Nisem strokovnjak, ampak jaz bi temu rekel odlična taktika in recept za uspeh,« je še poudaril Norton. Posebej pa je omenil tudi dva zvezdnika, ki ju je bilo po njegovih besedah težko gostiti.

Prva je bila ameriška igralka Daryl Hannah. Z njo sicer ni bilo prav nič narobe, je hitro pristavil voditelj, ni se obnašala vzvišeno ali kaj podobnega, je bila pa menda zelo nervozna, zaradi česar se je bilo z njo težko pogovarjati. »Daryl je bila znana po tem, da jo radi izdajo živci, ne nazadnje se je med oddajo Davida Lettermana onesvestila, zato sem delno vedel, v kaj se spuščam, kljub temu pa si nisem mislil, da bo tako težko snemati z njo,« se je spominjal in v smehu dodal, da se je igralka povsem sprostila, ko so kamere ugasnile, in takrat je bila menda prepričana, da so posneli odlično oddajo, s čimer pa se Norton ni strinjal. Drugi gost, ki ga je spravil ob živce, pa je bil Mickey Rourke.

»Po naključju sem stal ob cesti, ko so ga pripeljali, in iz avtomobila se je opotekel s steklenico viskija v roki. Bila je polprazna, in ko je naredil nekaj korakov, sem vedel, kje je druga polovica. Takrat sem komaj čakal, da končamo oddajo, in molil, da bo vse v redu,« je še dejal bradati voditelj.