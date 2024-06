Takole se je 'mučilo' nekdanje Bondovo dekle. »Morali bomo rezati!« (VIDEO)

Halle Berry (57) je na družbenih omrežjih razkrila težave pri slačenju topa. Igralka je nosila oprijet črno-bel top v kombinaciji z ozkim krilom, med slačenjem pa je to posnela z videom, ki je nasmejal številne njene sledilce. Tudi igralka ni mogla zadržati smeha.

Medtem ko se je na vso moč trudila, da bi top slekla, je v nekem trenutku vprašala asistentko, kdo je oblikovalec te modne kombinacije.

»Anna Quan? Anna Quan, mislim, da bova morali to prerezati,« je rekla v smehu.

Številni sledilci so priznali, da so si morali večkrat ogledati njen posnetek in da jih je nasmejala. »Sestra, ta prepir poznam«, »Po navadi zaspim v oblačilih, ki jih ne morem sleči«, »To je preveč smešno«, »Video sem gledal petkrat in se ne morem nehati smejati«, so nekateri zapisali v komentarjih.

Popolnoma gola

Pred kratkim ji je mož čestital za materinski dan s fotografijo, na kateri je igralka povsem razgaljena. »Vse najboljše za materinski dan iz dna duše. Oh, tega ne bi smel objaviti. Moramo pa priznati, da je vražja mama,« ji je zapisal na Instagramu ob fotografiji, na kateri Halle popolnoma gola pozira na balkonu z obrnjeno hrbtom in vidno zadnjo platjo. Njegova objava je nekatere navdušila, druge zgrozila, poroča 24sata.hr.

