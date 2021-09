V haremu bi imel tudi Halle Berry

Zvezdnik je priznal, da imata z Jado odprt zakon. FOTO: Faye Sadou/cover Images

Sestavil seznam žensk

Zakon ne sme biti zapor. Če partnerju pustiš svobodo, je zame to najvišji izraz ljubezni.

1997. sta se poročila.

Poročena sta že skoraj četrt stoletja, kar je, sploh za hollywoodske standarde, že manjša večnost. A čeprav veljatainza ena trdnejših zvezdniških zakoncev, sta tudi ona požela svoj delež govoric o nezvestobi, celo odprtem razmerju in zakonskih težavah. Nekatere gotovo iz trte izvite, spet druge resnične.Pred nekaj leti sta namreč iskreno dejala, da bi njun odnos morda celo splaval po vodi, če se ne bi po pomoč obrnila k zakonski terapiji, najbolj pa je zabobnelo lani, ko je Jada priznala že minulo romanco z 20 let mlajšim raperjem, ki je sicer prijatelj njenega sina»Z Willom sva šla skozi težko obdobje, tako rekoč sva se razšla. Bila sem strta.« V svoji bolečini pa je za krajši čas našla uteho v objemu sinovega prijatelja. Tabloidom se je zaradi sočnih naslovnic tedaj skoraj mešalo od vznemirjenja, a v nasprotju z njimi se Smith ni videl kot rogonosec. Kako tudi, ko pa je – tako je priznal zdaj – tudi sam med njunim dolgoletnim zakonom skakal med rjuhe z drugimi. V podrobnosti se sicer ni spustil, je pa razložil, da zaradi občasnih skokov čez plot, njegovih ali Jadinih, med njima ni hude krvi ali ljubosumja, saj sta se po začetnem monogamnem obdobju odločila za odprt zakon. »Drug drugemu sva sklenila dati svobodo in si zaupati. Zakon za naju ne sme biti podoben zaporu.«Končno vemo. V dolgoletnih govoricah o nekonvencionalnem zakonu Smithovih je bilo več kot le zrno resnice. »Jada nikoli ni verjela v konvencionalen zakon, saj je zrasla v družini s takšnimi prepričanji in odnosi. Mene so učili in vzgajali precej drugače, zato sva se na začetku zveze ogromno pogovarjala o tem, kaj je v najinih očeh popoln odnos, kako se pogovarjati s partnerjem,« je začel hollywoodski zvezdnik.Toda čeprav sta se odločila drugemu podariti zaupanje in svobodo, je njuno razmerje v večinskem delu vendar monogamno. »Sploh na začetku sva se odločila za monogamnost, a se hkrati zavedala, da ekskluziven odnos z le eno osebo ni nujno tudi popoln odnos. Ali edina možna različica dobrega odnosa. Zakon ne sme biti zapor. Pot, za kakršno sva se odločila, seveda ni za vsakogar, a zame je to, da pustiš partnerju popolno svobodo in ga v vsem absolutno podpiraš, najvišji izraz ljubezni.«Za odprti zakon sta se odločila, ko sta že nekaj časa jadrala skozi zakonske vode in spoznala, da sta precej nesrečna. Sprevidela sta, da morata nekaj spremeniti. A čeprav sta si nato oba vsake toliko privoščila kakšno strastno ljubimkanje ob strani, Will vseeno ni nikoli uresničil svoje največje fantazije. Imeti zasebni harem slavnih lepotic, med katerimi ne bi smeli manjkatiin balerina»Ne vem, od kod mi ta zamisel, še najbolj spominja na kakšno najstniško sanjarjenje. A čeprav se mi je ideja, da potujem okoli s kakšnimi 20 ljubicami, ki me imajo rade in zame skrbijo, na prvo žogo zdela odlična, sem po temeljitejšem razmisleku ugotovil, da resničnost še zdaleč ne bi bila popolna.«Do tega spoznanja se je dokopal med pogovori s svojo svetovalko za intimo, s katero je celo sestavil seznam žensk, ki bi jih želel imeti v haremu, načrtovala sta tudi, da z njimi stopi v stik, dokler ni spoznal, da je za nekatere fantazije najboljše, da ostanejo prav to – fantazije. »S pogovori in načrtovanjem mi je Michaela pomagala spoznati, da ni nič narobe, če mislim, da je Halle seksi. Še celo če bi kaj storil v tej smeri, to ne bi pomenilo, da sem izmeček. A po moji krščanski vzgoji so za poročenega moškega tovrstne misli greh.«