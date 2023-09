Tajči: Bila sem žrtev spolne zlorabe. Mislila sem, da bom to odnesla s seboj v grob ...

Tatjana Matejaš Cameron, bolj znana kot Tajči, je bila gostja hrvaške voditeljice Tatjane Jurić v podcastu 'Skip or Beep' bravo! radia. V pogovoru se je dotaknila tudi težkih trenutkov v svojem življenju, ko je na vrhuncu slave odšla v ZDA. Tega o Tajči morda niste vedeli, a kot najstnica je bila spolno zlorabljena in se je leta borila, da bi se spet vzljubila in si povrnila samozavest.

Voditeljici je zaupala, kako je vse potisnila globoko vase. »Moja babica je vedno govorila 'To bom odnesla v grob'. Zato sem se odločila, da ne bom nikomur povedala, niti slučajno, ampak bom kot babica 'to odnesla v grob',« je povedala Tajči.

Na vprašanje, ali ni povedala vsaj mami, je Tajči odgovorila, da ji tudi ni povedala, ker je mama ne bi pustila potem nikamor same. »Bala sem se ji povedati, pa tudi zaščititi sem jo hotela. Kako lahko poveš nekaj tako groznega svoji mami? Srce bi ji zlomilo,« je rekla.

Moškega, ki jo je zlorabil, ni nikoli prijavila. »Nima imena, to niti ni pomembno, ker je minilo že toliko časa, ne moreš zdaj nekoga iskati, to ni cilj ... Ne vem, ali je ta oseba sploh živa,« je rekla.

Dela z ženskami v zaporu

Namesto da bi se ukvarjala z nasilneži, se je odločila pomagati žrtvam. Razkrila je, da v zaporu dela z ženskami, ki so marsikaj preživele, torej z ženskami, ki so bile, kot pravi, popolne sužnje.

»Na žalost, ko policist ustavi avto, v katerem sta dve dekleti, ki 'nekomu pripadata', nikoli ne bosta povedali, ker ju je strah in ker sta bili zmanipulirani. S svojim delom s temi ženskami prispevam k temu, da se to spremeni. Sicer pa vzgajam svoje tri sinove, kar vidim kot svojo odgovornost,« je povedala Tajči in dejala, da je družbo treba zdraviti.

Tolažbo je našla v duhovni glasbi in pisanju. Med poletnim bivanjem v Zagrebu je Tajči izdala čustveno izpoved, knjigo Unbroken. Kmalu bo tudi nastopila, že v začetku oktobra, na koncertu ob 75. obletnici neodvisnosti Izraela in 26-letnici prijateljstva med Izraelom in Hrvaško, poroča 24sata.hr.

Poglejte, kako se pevka z osebno trenerko, kot se je pošalila, pripravlja na koncert. Na družbenih omrežjih je namreč delila fotografijo s psičko Luno na sprehodu.