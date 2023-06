Ta znana skupina je novačila mlada dekleta za seks s pevcem (60) (FOTO)

Do ponedeljka se bodo v sklopu evropske glasbene turneje v Münchnu zvrstili štirje koncerti nemških težkometalcev Rammstein. A tokratni nastopi bodo potekali brez tako imenovane vrste 0 tik ob odru, kjer so običajno poskakovala privlačna, mlada dekleta. Tudi jim ne bodo sledile zabave, bodo pa na prizorišču posebne skupine za varnost deklet.

Izpoved Shelby Lynn je sprožila plaz. FOTO: Osebni arhiv

Ukrepi so prvi odzivi na niz obtožb o spolnih zlorabah, ki so se v teh dneh zgostile okoli frontmana skupine. Za potešitev njegovih spolnih potreb in želja so menda novačili mlade oboževalke skupine in jih vabili na zasebne zabave. Po pričevanjih sodeč naj bi jim v pijačo podtikali drogo, nekatere omamljene in celo brez zavesti pa naj bi pevec posilil.

Plaz obtožb približno ducata žensk je sprožila 24-letna Irka Shelby Lynn, ki se je prva opogumila in delila svojo izkušnjo – kolikor se je pač spomni – z majskega koncerta v Vilni v Litvi. Že pred koncertom ji je prišlo na ušesa, da ji lahko ženska z imenom Alena Makejeva zagotovi povabilo na zasebno zabavo skupine in da lahko nastop spremlja iz posebne vrste 0 tik pod odrom. A ta vstopnica v raj se je izkazala za hudiča v preobleki. Na zabavo pred nastopom ni smela vzeti mobilnika, po zgolj dveh pijačah pa se je začela »počutiti kot zombi. Pela, poplesavala sem, se spotikala.«

Med premorom na koncertu so jo odpeljali v sobico v zaodrju, kjer se je srečala z Lindemannom; a ko je seks z njim odločno zavrnila, naj bi ta le besno odkorakal. »Ni se me dotaknil. Ni me posilil,« je zatrdila, čeprav se večjega dela koncerta ne spominja. Bila je dezorientirana, spominja se bruhanja, pojma pa nima, kje je dobila modrice, ki jih pred koncertom ni imela. Prepričana je bila, da so jo skrivaj omamili, saj je celo halucinirala. Toda testi niso odkrili mamil v njenem telesu.

0 se imenuje vrsta tik pod odrom.

Shelbyjino priznanje je opogumilo tudi nekatere druge, da so spregovorile. Vse s precej podobnimi zgodbami, da so jih povabili na zasebne zabave skupine s prikritim namenom, da bi seksale s frontmanom. Nekatere so poiskali kar med koncertom, spet druge že prej; da so dobile vabilo, so morale poslati svoje fotografije in slediti navodilom, kako se obleči. Ena izmed njih se je spomnila koncerta pred tremi leti, ko je bila stara 22 let. Spolnega odnosa s pevcem ni zavrnila z odločnim ne, a je imela občutek, da tega tako rekoč ne more storiti. Seksualno srečanje v garderobni sobici pa je opisala kot nasilno in boleče. Spet druga se spominja, da je na zabavi po dunajskem koncertu leta 2019 omedlela. Ko se je zavedla, je bila v hotelski sobi, na njej pa Lindemann. Tedaj jo je vprašal, ali naj nadaljuje, a je spet izgubila zavest. Naslednje jutro se je zbudila v drugi hotelski sobi.

Prekinjene pogodbe Zaradi obtožb je sodelovanje z Lindemannom že prekinila založniška hiša Kiepenheuer & Witsch, ki je 2020. izdala antologijo njegovih pesmi. Nemška trgovska veriga kozmetičnih izdelkov Rossmann pa je iz svojih trgovin in s spleta že umaknila vse dišave s podpisom skupine.

Skupina je obtožbe sistematične zlorabe oboževalk odločno zavrnila, a jih bo resno preučila. »Pomembno je, da se naši oboževalci počutijo varne na naših koncertih – med nastopi in v zaodrju,« so sporočili Rammstein.

Nemški težkometalci Rammstein so se znašli sredi seksualnega škandala. FOTO: Press Release