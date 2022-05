Svet se sprašuje: bo kraljica po jubileju odstopila?

Iztekajoči se teden je bil za princa Charlesa zelo naporen, a hkrati je bil to dober vpogled v to, kaj bi ga lahko čakalo že zelo kmalu. Kot prestolonaslednik je namreč na dveh pomembnih dogodkih, odprtju parlamenta in sezone kraljevih vrtnih zabav, nadomestil kraljico, ki zaradi zdravstvenih težav le še redko zapustil dvorec Windsor.

Kate se je naučila biti v središču pozornosti. FOTO: John Sibley/Reuters

To seveda ne pomeni, da se je upokojila, Elizabeta II. izjemno resno jemlje obljubo, ki jo je na svoj 21. rojstni dan dala rojakom – da jim bo služila do konca svojih dni. Zadnje mesece se le nekoliko bolj zanaša na tehnologijo in sestanke, kjer je to le mogoče, vodi prek videokonferenc.

Se pa ob tem mnogi sprašujejo, ali ni morda čas, da 96-letna monarhinja, ki bo čez nekaj tednov praznovala platinasti jubilej, le preda žezlo sinu. Ta se na vlogo pripravlja že vse življenje, kljub temu mnogi menijo, da nanjo prav zares ne bo pripravljen nikoli. Še posebno jih je zmotil nedavni nastop Charlesa in Camille med slovesnostjo ob odprtju parlamenta.

Oba sta bila namreč izjemno nervozna, kar bi bilo sicer pričakovano, saj je šlo za velik dogodek, oba sta zastopala kraljico, a kot opozarjajo poznavalci, bo moral človek, ki lahko že naslednje leto ali še prej postane kralj, delovati veliko bolj samozavestno.

Elizabeta II . je na svoj 21. rojstni dan rojakom obljubila, da jim bo služila do konca svojih dni.

»Poglejte na primer Kate. Ona je tipičen primer introvertirane osebe, ne mara nastopanja, a od dne, ko se je poročila z Williamom, ve, da bo nekoč kraljica, nastopanje pa del službe. In v zadnjih letih je močno napredovala. Žal tega ne moremo reči ne za Camillo ne za Charlesa,« je dejala strokovnjakinja za govorico telesa Judi James, ki je opazila, da je Camilla na slovesnosti, namesto da bi moža s svojo prisotnostjo mirila, naredila ravno nasprotno: »Ves čas je s prsti udarjala po naslonjalu prestola in tapkala z nogo ob tla. To so bili jasni znaki, da je živčna, in ko je to opazil Charles, je nervozen postal tudi sam, roke so se mu začele tresti in med branjem govora je komaj obračal strani.«