Superman je prinesel novi rekord

Izšel je v več sto tisoč izvodih, a vendarle jih je danes ohranjenih le peščica. Zato ne preseneča, da je prva številka slovitega stripa Action Comics na nedavni dražbi dosegla rekordno ceno v svojem žanru, 2,74 milijona evrov!Pri tem seveda ni zanemarljiv podatek, da je strip v svoji prvi številki svetu premierno predstavil superjunaka, ki žanje priljubljenost še danes, to je seveda nepremagljivi Superman, ki je s svojo neverjetno močjo tako navdušil že daljnega leta 1938. Ustvarila sta gain, ki se jima še sanjalo ni, da bo njun lik osvojil televizijo, film, literaturo in celo gledališče. Kdo je zdaj bogatejši za skoraj tri milijone in kdo lažji za osupljiv znesek, ni znano, nedvomno pa sta oba goreča zbiratelja in oboževalca stripovskih superjunakov. Pri dražbeni hiši pa so zaupali, da je prejšnji lastnik revijo kupil pred tremi leti in zanjo odštel 1,7 milijona, torej je s tokratnim izkupičkom nedvomno več kot zadovoljen. Dražba je potekala prek spleta na ComicConnect.com, končni znesek pa se je kmalu potrdil za nov rekord: le pol milijona manj je leta 2014 anonimnež odštel za isto številko Action Comics.Strip je pred več kot osmimi desetletji torej odprl vrata dobi superjunakov, prva številka pa razodene, kako je Superman prišel na Zemljo z drugega planeta in se tu predstavil kot Clark Kent. Na svetu naj bi bilo le še okoli sto izvodov legendarne številke, a tako dobro ohranjenega strokovnjaki, ki jih vrtoglavi znesek ne preseneča, še niso zasledili. E. B.