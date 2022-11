Zvezdnica šokirala: Po napačni diagnozi sem ugotovila, da imam tumor

»Imela sem le še eno napačno diagnozo in napačen poseg,« je na twitterju zapisala igralka Sharon Stone (64) in razkrila, da ima tumor. »Tokrat dvojna epiduralna. Ker so se bolečine stopnjevale, sem šla po drugo mnenje: imam velik fibroidni tumor, ki ga je treba odstraniti.« Nato je vsem svetovala, naj vedno poiščejo drugo mnenje.

»Ne pretvarjajte se, da ni pomembno. Lahko vam reši življenje.« Razkrila je, koliko časa bo trajalo, da si popolnoma opomore. »Štiri do šest tednov. Hvala vsem za skrb. Vse je dobro.« Mnogi so ji poslali številna sporočila podpore in lepih želja.

Sharon je pred 30 leti zaslovela z vlogo fatalne zapeljivke Catherine Tramell v erotičnem trilerju Prvinski nagon. Še danes veliko ljudi govori o prizoru med policijskim zaslišanjem, ko je prekrižala noge in razkrila, da nima spodnjih hlačk. Po mnenju mnogih je ta še vedno eden najbolj vročih na filmu ...