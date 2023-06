Stric je princesi razveljavil zakon

V bolnišnici v Aucklandu je umrla princesa Mele Siu'ilikutapu, sestrična kralja Tonge Tupouja VI. Stara je bila 75 let. Kot je sporočil kraljev predstavnik, je umrla mirno in obdana s svojci, sožalje njeni družini in rojakom pa je že izrekel tudi predsednik novozelandske vlade.

Zaljubila se je v policista in se z njim poročila, ko je za to izvedel njen stric in takratni kralj, pa ji je ukazal, naj se takoj vrne domov.

»Princesa Mele Siu'ilikutapu je bila spoštovanja vredna voditeljica in ponosna zagovornica pravic žensk. Kot predstavnica parlamenta se je borila za dobrobit svojega naroda in tudi prebivalcev pacifiške regije, med drugim gre zasluga, da jezik prebivalcev Tonge še ni izumrl, v veliki meri prav njej,« je med drugim dejal Chris Hipkins, podpredsednica vlade Carmel Sepuloni pa je posebej omenila princesin pogum in pomembno zapuščino, Mele Siu'ilikutapu je bila namreč prva ženska, ki so jo v Tongi izvolili v parlament. »Dala je glas in pomen ženskam, dala jim je pogum in upanje, da lahko dosežejo vse, česar si želijo. Vse to bo ostalo v srcu mnogo prebivalk Tonge, prav tako kot ponos in želja ohraniti kulturo svojih prednikov, ki iz leta v leto hitreje izginja,« je poudarila Sepulonijeva.

Ne glede na to, da je bila članica kraljeve družine, je bilo življenje Mele Siu'ilikutapu vse prej kot lahko. Po opravljenem obveznem šolanju v Tongi se je odpravila na študij v novozelandsko prestolnico, kjer se je zaljubila v domačina Josha Liava'aja in se z njim tudi poročila. A Josh ni bil primeren ženin za princeso, po poklicu je bil policist, in ko je za to izvedel takratni kralj Tonge Taufa'ahau Tupou IV., princesin stric, ji je ukazal, naj se nemudoma vrne domov, zakon pa je dal razveljaviti. Leto pozneje se je Siu'ilikutapu poročila s plemičem z domačega otoka.

12. maja je dopolnila 75 let.

Zadnja leta življenja je preživela na Novi Zelandiji, kjer si je kljub začetnim težavam dom ustvarilo mnogo njenih rojakov. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je novozelandska vlada na vsak način poskušala izgnati domnevno nezakonite priseljence, večina jih je tja prišla s tihomorskih otokov v želji po boljšem življenju. Običajno ob zori so vdrli v njihova domovanja ali jih zvlekli iz službe. Vsem tujcem, tudi tistim z urejenim statusom, so sodili in jih deportirali nazaj na otok, s katerega so prišli. Princesi Mele Siu'ilikutapu se je za sporno prakso njenih predhodnikov v imenu vlade leta 2021 opravičila takratna premierka Jacinda Ardern.