Kakšno slavje na superbowlu! Strasten poljub Taylor Swift in Travisa obnorel oboževalce (FOTO)

Na svetu verjetno ni slavnejše od Taylor Swift, ki podira glasbene rekorde in piše povsem novo poglavje v zgodovini zabavne industrije. Zadnjih nekaj mesecev Swiftovi ni mar za kamere, fotoaparate ali govorice. Svojega fanta, igralca bejzbola Travisa Kelcea, podpira na vseh tekmah, skupaj z njegovo družino navija zanj v posebni loži ali pa pride na ogled tekme s prijatelji.

Ekipa Kansas City Chiefs je osvojila naslov prvaka v ligi ameriškega nogometa NFL. V finalu 58. superbowla v Las Vegasu je po podaljšku premagala San Francisco 49ers s 25:22. Odločilni zadetek je dosegel Mecole Hardman. Kansas je tako osvojil tretji naslov v zadnjih petih letih in drugega v zadnjih treh. Zvezdniški podajalec zmagovalne ekipe Patrick Mahomes je postal tudi najkoristnejši igralec finala.

Zdaj, ko se je njegova ekipa Kansas City Chiefs uvrstila še na težko pričakovani superbowl, je po koncu tekme stekla k njemu v objem na igrišču in močni mikrofoni so celo ujeli priznanja ljubezni.

FOTO: Brian Snyder Reuters

FOTO: Brian Snyder Reuters

Kansas Chiefs so dosegli svoj četrti naslov v superbowlu v zgodovini. Poglejte si, kako je bilo videti slavje na tribunah. Vse oči so bile uprte v Taylor Swift, ki je po koncertu na Japonskem prispela na stadion.

V družbi prijateljev

Spomnimo, pevka Taylor Swift je na superbowl prišla podpret igralca Chiefsov Travisa Kelcea, s katerim je že nekaj časa v zvezi. Ni sama navijala za svojega fanta. Imela je podporo slavnih prijateljev, Blake Lively, Lane del Rey, Ice Spice ...

FOTO: Joe Camporeale Usa Today Sports Via Reuters Con

FOTO: Joe Camporeale Usa Today Sports Via Reuters Con

Nedavno je razmerje med Swiftovo in Kelceom postalo tudi postavka na stavnicah. Eno izmed drznejših stav je ponudil FanDuel Canada, ki je ljudem ponujal stave na to, ali bo podajalec Chiefsov Travis Kelce zasnubil pop zvezdnico Taylor Swift na nedeljskem superbowlu, poroča 24sata.hr. To se seveda ni zgodilo.

FOTO: Mike Blake Reuters