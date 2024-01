Glasbena zvezdnica že nekaj let živi v strahu. V torbici ima vedno povoje

Na svetu verjetno ni slavnejše od Taylor Swift, ki podira glasbene rekorde in piše povsem novo poglavje v zgodovini zabavne industrije. Toda s tolikšno slavo pridejo tudi oboževalci, ki prestopijo mejo. Občudovanje zamenjata zalezovanje in nadlegovanje, Taylor to še predobro pozna. Njen newyorški dom - pa tudi njena druga bivališča - je že nekaj let magnet za obsedence, ki zvezdnici kratijo spanec. Pred dnevi je morala policija dva oboževalca zaradi nadlegovanja in zalezovanja odvleči v lisicah.

Ko ti več zalezovalcev poskuša vdreti v dom, se pač začneš pripravljati na vse najslabše.

Intimo in mir glasbeničinega doma je prvi neznanec brutalno skalil minulo soboto. Tedaj je newyorška policija dobila pritožbo, češ da iztirjenec postopa po pevkini ulici in da je poskušal vdreti v njen dom. »Bilo je okoli prve jutranje ure, ko sem ga videl, kako je poskušal priti k Taylor. Ne vem, ali je trkal ali zvonil, preprosto je hotel nekako vstopiti,« je dejal očividec in prebivalec v ulici. Dodal je, da je možakarja že več tednov videval, kako opreza pred njenim domom.

Pevka pozna tudi slabšo stran slave. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

»Spal je kar pred vhodom v njeno hišo, kadil in kričal. Vsi smo se zaradi njega počutili neprijetno. Ko ga je moj mož, bilo je malce pred božičem, vprašal, kaj počne tu, je odvrnil, da čaka na Taylor. Enkrat sem ga videla celo s šopkom rož,« je dejala zvezdničina soseda, medtem ko je nekdo dodal, da je zaradi tega norca že večkrat klical policijo. Ko ga je policija vklenila in odpeljala, se zalezovalec ni upiral.

Mir ni dolgo trajal

V soboto ponoči so pevkini sosedje nekoliko mirneje zadihali. Sumljivega postopača ni bilo več. A mir ni dolgo trajal, že v ponedeljek zjutraj je vnovič posredovala policija. »Dobili smo več pritožb glede čustveno nestabilnega moškega, ki se čudno in nepredvidljivo vede,« je dejal predstavnik newyorške policije in dodal, da so ga odpeljali in obdolžili zalezovanja in nadlegovanja.

Ob ponedeljkovem incidentu pevke ni bilo doma, ker je v Buffalu navijala za svojega fanta, nogometaša Travisa Kelceja. V soboto pa se je nadlegovalcu izognila le za las. Le malce pred prihodom policije je bilo namreč v ulici še vedno opaziti njene osebne stražarje, ki se ne ganejo od nje. Kako tudi, ko pa Taylor že nekaj let živi v strahu zaradi motenih oboževalcev.

Med ponedeljkovo aretacijo je ni bilo doma, na tekmi je navijala za svojega fanta. FOTO: Mark J. Rebilas/Reuters

»Strah pred nasiljem se je prelil v moje zasebno življenje. V torbici imam vedno posebne povoje, ki pridejo prav pri strelnih ali vbodnih ranah. Revije in razne spletne strani so poskrbele, da so objavili vse moje domače naslove. Ko ti več zalezovalcev poskuša vdreti v dom, se pač začneš pripravljati na vse najslabše,« je opisala leta 2019.

Strah se je vanjo zažrl leto prej, ko ji je Eric Swarbrick na sedež glasbene založbe pošiljal pisma, v katerih je sanjaril o njej, nasilju in seksu, vrhunec pa da bi bil njen umor. V istem letu se je drugemu obsedencu, Robertu Alvaradu, uspelo mimo vseh varnostnih sistemov prebiti v njen dom, kjer si je privoščil prho in nato zaspal v njeni postelji.

Juliusa Sandrocka pa je policija prijela, ko se je okoli zvezdničine hiše smukal opremljen s smučarsko masko, ki mu je zakrivala obraz, z rokavicami, da ne bi puščal prstnih odtisov, v avtu pa je imel nož, vrv in strelno orožje. A to so zgolj trije zalezovalci iz tistega leta, Taylor bi jih lahko naštela še več.