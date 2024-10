Strašljivo po meri Kate Middleton

Večina članov britanske kraljeve družine ne obeležuje noči čarovnic, a valižanska princesa je pri tem izjema, saj obožuje okraševanje in druge načine čaščenja tega praznika, pri čemer ji pomagajo trije otroci: princa George in Louis ter princesa Charlotte.

Te vsako leto pospremi od vrat do vrat, kjer z znamenitim trick or treat polnijo košarice s sladkarijami, piše Mirror.

Šolarji trenutno uživajo na dvotedenskih počitnicah, ki se bodo končale 4. novembra in potem, ko je leto zaznamovala njena bitka z rakom, bo princesa poskrbela, da bo noč čarovnic za njeno družino posebna.

V celotno dogajanje se bo dejavno vključila še babica Carole Middleton, ki prav tako obožuje ta strašljivi praznik.

»Noč čarovnic je zame višek jeseni,« je že pred leti zaupala Carole in dodala: »Še vedno se spomnim, kako zabavno je bilo v mojem otroštvu, imela sem se priložnost oblačiti v kostume in krasiti buče ter hoditi od vrat do vrat.«

Dan buč, grozljivih mask in sladkarij je sicer za člane kraljeve družine bolj postranskega pomena in če že, ga tako odrasli kot otroci praznujejo v zasebnosti.

Druga babica otrok valižanskega princa in princese, princesa Diana ga je prav tako oboževala, zlasti potem, ko ga je lahko praznovala skupaj s sinovoma princema Williamom in Harryjem.

Oblačila ju je v kostume in ju celo peljala od vrat do vrat po slaščice.

Tako kot vsaka mama se je trudila, da bi bil zanju dan kar najbolj zabaven.