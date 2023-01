Stopila je v bran zakoncema Sussex

Britanski dvor bi lahko sodeloval pri nastajanju zdaj že razvpite Netflixove dokumentarne serije, a so zavrnili odgovore na vprašanja ustvarjalcev, da bi lahko pozneje vse navedbe označili za neutemeljene in neresnične, zatrjuje Liz Garbus, režiserka, ki je zgodbo Harryja in Meghan svetu predstavila v odmevni produkciji.

Kdo je zavrnil sodelovanje?

»Buckinghamska palača vztraja, da jih ni nihče vprašal za mnenje, kar ne drži. Naša ekipa je želela sodelovati z vsemi, ki bi lahko komentirali dogajanje, zaradi katerega sta Harry in Meghan sklenila zapustiti dvor, pa so kratko odvrnili le, da ne bodo ničesar komentirali. Verjetno zato, da lahko zdaj vsebino zavračajo in jo svetu predstavljajo kot izmišljeno,« je v intervjuju za Vanity Fair povedala Garbusova in še pristavila, da sta zakonca Sussex sprva načrtovala drugačno dokumentarno serijo.

Je z avtobiografijo šel predaleč? FOTO: Peter Nicholls/Reuters

V središče sta želela postaviti svojo ljubezensko zgodbo, a je režiserka nato opozorila, da ne morejo zanemariti navedb o rasizmu, in predlagala, da pobrskata po preteklosti in osvetlita pomembno problematiko. Zakonca sta nato privolila in se javno izpovedala, da kraljevi niso pokazali nikakršnega razumevanja za stisko bodoče neveste, prav tako da niso resno vzeli obtožb, da jo marsikdo na dvoru zavrača oziroma kar obsoja zaradi njene polti in korenin. »Njuna ljubezenska zgodba je resda rdeča nit dokumentarca, a zdelo se mi je pomembno prikazati ozadje, ki je vplivalo na njune življenjske odločitve,« je še pojasnila Garbusova.

V središče sta želela postaviti svojo ljubezensko zgodbo.

Pristojni na britanskem dvoru so sicer priznali, da so med nastajanjem serije prejeli vrsto vprašanj po elektronski pošti, a z nepreverjenega naslova; ker ga niso prepoznali kot uradnega Netflixovega ali pa katerega drugega zaupanja vrednega, naj bi pristnost preverili pri zakoncih Sussex, ki pa na njihovo poizvedovanje menda nista odgovorila, zato so sklepali, da gre za vnovičen poskus katerega od tabloidov, da bi se dokopal do sočnih podrobnosti. Sledila je udarna premiera serije, ki je pošteno oblatila dvor, sledil pa je še izid Harryjeve eksplozivne avtobiografije, ki pa je, tako navajajo nekateri, v celoti ne podpira niti Meghan. Medtem ko je odločno sodelovala pri promociji dokumentarca, naj bi bila do moževega pisanja zadržana in trenutno zavrača prošnje za intervjuje, saj naj bi celo po njenem Harry tokrat šel predaleč.