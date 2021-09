Številni glasbeniki se poslavljajo od Marine

Umrla je, ena najbolj znanih glasbenih tekstopisk držav nekdanje Jugoslavije. Poslovila se je po težki bolezni v svojem 68. letu. Novico o smrti je za medije potrdil njen soprogMarina se je zadnjih nekaj let borila z rakom dojke, covid pa je povzročil zaplet njene bolezni. »Ženska je v izredno slabem stanju, predvsem zaradi rakavega obolenja, covid pa je njeno bolezen le še poslabšal. Že gripa bi bila preveč zanjo, ne pa covidna pljučnica,« je pred dvema dnevoma za srbske medije povedal zdravnik iz bolnišnice, kjer se je Marina zdravila.Rodila se je leta 1953 v Beogradu. Pri 19 letih je začela pisati glasbena besedila, najprej za izvajalce popa in rocka, potem pa še za domačo estrado. Poročila se je z Aleksandrom Radulovićem Futo, glasbenikom in skladateljem, s katerim sta imela dva sinova,. Miloša so leta 2008 našli mrtvega v njegovem stanovanju, zaradi česar je Marina vseskozi žalovala.V začetku leta 2018 so ji diagnosticirali tumor dojke, zaradi česar so jo operirali.Svoj prvi večji uspeh je doživela leta 1982, ko je za pop skupino Zana napisala pesem Dodirni mi kolena. Zatem je s svojimi besedili pripomogla k uspehu številnih glasbenikov, kot soć,in drugi.Poglejte, kateri so morda njeni največji hiti, ki jih je napisala za znane glasbenike.