Stara 20 let je sanjala o zakonu z 20 let starejšim in zgodilo se je tole

Ljubezenska zgodba Cindy Crawford in Richarda Gera je polna zanimivih podrobnosti.

V devetdesetih sta bila eden najbolj glamuroznih parov, njun zakon pa je bil kratek in se je končal z ločitvijo.

Ko je bil on že uveljavljen igralec, je leta 1988 na zabavi, ki jo je priredil fotograf Herb Ritts, spoznal Cindy. Richard je bil star 39 let, posnel je filme Ameriški žigolo, Čedno dekle in Oficir in gentelman, ona jih je štela 22.

Bila je vzhajajoča zvezda modne industrije. Pojavila se je že na naslovnici revije Vogue ter bila vodilni obraz v oglaševalskih kampanjah znamk Calvin Cline, Revlon in Pepsi.

Začela sta se sestajati, se preselila skupaj v New York, razmerje skrivala pred javnostjo in se izogibala fotografskim objektivom.

»Imela sem 22 let, to so leta, ko še ne veš natančno, kaj bi rad. On je bil star skoraj 40. Dvajseta leta so za žensko čas, ko se začne zavedati sebe, svoje moči, ko se povezuje s seboj, ko si zastavlja mnoga vprašanja in potem najdeš odnos, ter vse to izgine.«

»Preprosto sem želela le, da bi nekomu sledila in da bi včasih vodila jaz. Želela sem si, da bi hodila z roko v roki,« je manekenka leta 2013 pripovedovala v pogovoru z Oprah Winfrey in zaupala, da je ona vztrajala pri zakonu.

»Bila sem dekle, ki je odraščalo ob romantičnih filmih in sem sanjala o poroki iz pravljice. Bila sva skupaj že eno leto in stalno sem ga spraševala, kdaj se bova poročila.«

Na koncu je popustil

»Star sem bil 42 let in ženska, v katero sem bil noro zaljubljen, mi je rekla: »Ne bom več čakala. Če se ne bo zgodilo nič, bom šla naprej.

Zakon s Cindy je nekaj najboljšega, kar sem storil v življenju,« je on povedal kmalu po poroki.

Poročila sta se v Las Vegasu po štirih letih zveze. Bil je to spontan obred v majhni kapeli. Prstanov nista imela, oblikovala sta jih iz aluminijaste folije, vendar je bil to dan, namenjen pristni, iskreni ljubezni.

Drugačna vizija prihodnosti

Od začetka je bilo vse krasno, hitro pa so se pokazale razlike med njima, ki jih nista znala zaobiti. Ni šlo le ta leta, temveč tudi za različne vizije o prihodnosti.

»Vse, kar si želim, je družina. Čutim, da to potrebujem v življenju. Mislim, da bom dobra mama,« je pripovedovala Cindy. Ko so novinarji o tem, ali bo imel otroka, povpraševali njega, je odvrnil, da je sam še vedno otrok.

Kmalu so se pojavili trači, da je njun zakon samo farsa, saj naj bi oba bila geja in se bosta kmalu ločila. Govorice so šle tako daleč, da sta plačala objavo v časopisu, ki je to zanikala:

»Poročila sva se, ker se imava rada in ker bi rada skupaj preživela življenje. Sva monogamna, heteroseksualna in resno jemljeva najino zvezo. Govorice o ločitvi so lažne,« je pisalo v izjavi, objavljeni maja 1994.

Sedem mesecev kasneje …

Le sedem mesecev kasneje, natančneje 1. decembra 1994 je par sporočil, da se ločuje. Cindy se ni pustila ujeti žalosti in je hitro šla naprej. Kmalu po ločitvi so jo paparaci ujeli v družbi sedanjega moža Randeja Gerberja.

Z njim je uresničila dolgoletne sanje. Poročila sta se 29. maja 1998 in imata dva otroka: sina Presleya in hčerko Kaio, ki se uveljavlja kot igralka in kot model.

Ko so jo nekoč vprašali, kaj je bil razlog za razhod z Richardom, je povedala, da so bili usodni razlika v letih, veliko obveznosti in pomanjkanje prijateljstva v odnosu.

»Del najinih težav je bil nedvomno v tem, da sem jaz v zvezi postala druga oseba in da nisva bila prijatelja. Bila vsa veliko stvari, a prijatelja ne,« je zaupala manekenka.