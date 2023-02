Srečna sem, da je še vedno z nami: na dan zvezdnik Prijateljev pojedel 55 vicodinov

Avtobiografija ameriškega igralca Matthewa Perryja, Chandlerja iz priljubljene humoristične nanizanke Prijatelji, še vedno razburja bralce, še posebno njegove nekdanje kolege. Iskrena izpoved o dolgoletnih težavah z mamili in alkoholom je močno prizadela njegovo soigralko Maggie Wheeler, ki je v Prijateljih igrala njegovo večkratno prijateljico z nosljajočim glasom Janice.

55 vicodinov na dan je pojedel na vrhuncu odvisnosti.

Kakor je dejala v pogovoru za družabno kroniko New York Posta Page Six, je s cmokom v grlu prebirala njegove zapise. »Mislim, da je opravil odlično delo in da je resnično preživel nekaj neopisljivega. Tako sem ponosna na njega in tako sem srečna, da je še vedno z nami. Mislim, da je bilo zelo pogumno, da je o tem napisal knjigo in da odprto govori o svojih težavah, kar bo pomagalo marsikomu,« je dejala Maggie Wheeler.

Perryjeva avtobiografija je razkrila podrobnosti njegovih težav z drogami in alkoholom med snemanjem Prijateljev, ki so se nadaljevale tudi po koncu serije, ki še vedno navdušuje milijone gledalcev po vsem svetu. Kakor je oktobra lani zaupal reviji People, je pred štirimi leti komaj preživel predrtje debelega črevesja, ki si ga je prislužil z uživanjem opioidov, zaradi česar je bil dva tedna v komi. »Zdravniki so moji družini povedali, da imam le dva odstotka možnosti za preživetje,« je povedal Perry, ki je v bolnišnici preživel več mesecev.

Maggie Wheeler je srečna, da si je kolega opomogel. FOTO: Mingle Media TV/Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0

V knjigi je zapisal, da je na vrhuncu svoje odvisnosti pojedel po 55 vicodinov (opioidnih analgetikov) na dan in da ga je pot iz tega pekla skupno stala okoli devet milijonov dolarjev. A kljub vsem težavam z mamili je vseeno vestno opravljal svoje delo pri Prijateljih, je povedala Wheelerjeva. »Na snemanje je vedno prišel pripravljen, tudi ko je bil na dnu. Nikoli nisem čutila, da bi njegov talent kakor koli trpel,« je dejala.