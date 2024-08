Srbskega pevca sprejeli v UKC Ljubljana: njegovo zdravstveno stanje je zelo resno

Frontmana legendarne skupine Riblja čorba Boro Đorđevića so hospitalizirali zaradi zapletov pri kronični obstruktivni pljučni bolezni. »Tretji dan - enako. Intubiran. V bolnišnici in brez sprememb,« je dejal njegov menedžer Bane Obradić, ki je v nedeljo obiskal pevca skupaj z njegovo ženo Dubravko. Zdaj je razkril, da so pevca intubirali.

Za srbske medije je spregovoril tudi Borin tesen prijatelj Gale iz skupine Kerber, ki je razkril, da se je slišal s pevčevim menedžerjem.

»Danes sem govoril z njegovim menedžerjem. Bora ni dobro, sploh ni dobro. Ne bi preveč odpiral te zgodbe, ne vidim pa, kako bi lahko okreval. Je sicer res velik borec in mi smo dobri prijatelji. Nisem mogel priti do njega in ga obiskati. Je zelo bolan. In ni nekih pozitivnih znakov, da bi se to lahko dobro končalo,« je dejal Gale.

71-letni pevec, ki sicer živi v ljubljanskih Kosezah, je nazadnje nastopil 1. julija. Do nadaljnjega pa so vse njegove koncerte odpovedali.