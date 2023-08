To je 5 grozljivih dejstev o množičnem morilcu iz Mladenovca

Uroš Blažić (21) iz vasi Dubona pri Mladenovcu je 4. maja zagrešil množični umor v vasi Malo Orašje. Usodne noči je s streli iz kalašnikovk pobil devet mladostnikov in jih 13 ranil, nobene od žrtev pa ni poznal.

U. B. je bil nekaj ur kasneje po policijskem zasledovanju prijet 5. maja zjutraj v kokošnjaku na stričevem posestvu v okolici Kragujevca. Družine žrtev pa tudi vsi prebivalci dveh vasi v bližini Mladenovca in Smedereva se že tri mesece sprašujejo, zakaj je Uroš potegnil orožje in pobil toliko ljudi.

»Od aretacije je bil v priporu v Smederevu. Za kratek čas so ga premestili v specialno zaporsko bolnišnico v Beogradu zaradi psihiatričnega pregleda, nato pa so ga vrnili v pripor v Smederevu. Takoj ko je bil nazaj, je znova pokazal agresijo, saj se je lotil sojetnika in ga oklofutal, ker naj bi ga motilo, da smrči,« pravi vir blizu preiskave.

Po vasi pobijal pse

Njegovi sosedje so opazili, da je bil Uroš slabe volje, in kot so za Kurir povedali po zločinu brez primere, je imel težave s policijo, pa tudi z domačini. »Po vasi je pobijal pse, jih zvezal in pobijal. Zakaj je nadlegoval živali, ne vemo, a nam je bilo nerazumljivo. Jasno je bilo, da fant ni normalen,« so povedali vaščani.

Po njihovem mnenju je bil aroganten in nasilen. »Z motorjem se je vozil po vasi, grozil, da nas bo povozil. Prerival se je z mladeniči, enkrat pa je udaril 70-letnega dedka, soseda,« so povedali domačini.

5 dejstev o množičnem morilcu 1. Bil je aretiran. 2. Ubijal je pse. 3. Imel je orgije s starleto. 4. Igral je Kristijana Golubovića. 5. Zbiral je orožje in strelivo.

Kot je Kurir že pisal, so osumljenca hudega kaznivega dejanja prijeli že prej. »Enkrat je bil aretiran zaradi napada na uradno osebo pri opravljanju službene dolžnosti. Z motorjem je podrl policista, ki ga je hotel ustaviti. Bil je tudi aretiran zaradi tatvin in nasilnega vedenja,« je spomnil vir in dodal, da kljub aretacijam in kazenskim ovadbam ni bil obsojen.

Da je Uroš rad igral zločinca, kažejo tudi njegove objave na družbenih omrežjih. Tako je nekoč objavil videoposnetek, na katerem sredi zime le v kratkih hlačah plava v jezeru, prekritem z ledom in snegom, pri čemer posnema Kristijana Golubovića, obsojenega kriminalca iz devetdesetih, ki je medtem postal udeleženec resničnostnih šovov.

Rad se je družil z ljudmi iz resničnostnih šovov

Poleg tega, da je rad igral zločinca, se je rad družil tudi z ljudmi, ki so sodelovali v resničnostnih šovih. Eden njegovih najboljših prijateljev je bil Nikola Đorđević, nekdanji Zadrugar, po njegovi aretaciji pa so na dan prišle fotografije U. B. z zvezdnico Denise Dame, kontroverzno udeleženko resničnostnega šova.

Razgaljena Denise Dame v objemu Uroša Blažića. FOTO: Osebni Arhiv, Republika

»Tisto noč sem imela orgijo z njim in Filipom Caro, bila sem pijana in pod velikim odmerkom narkotika. Ničesar se ne spomnim in ničesar več ne morem komentirati. Pretresena sem zaradi zločina,« je povedala Denise za medije, potem ko so slike pricurljale v javnost.

Poleg vsega tega je Uroša očitno navduševalo tudi orožje. Po prijetju so policisti v koči v vasi Šepšin, kjer je osumljeni morilec nekaj časa živel, našli arzenal.