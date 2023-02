Sodelovala z ugrabitelji, zdaj toži Lady Gaga, ker ji ni izplačala polmilijonske nagrade (FOTO)

Pisalo se je leto 2021, ko se je Ryan Fischer s psoma pevke Lady Gaga Kojijem in Gustavom odpravil na sprehod. Na ulici sta ga pričakala zlikovca James Howard Jackson in Jaylin White ter mu ukradla francoska buldoga. A ne z lahkoto: sprehajalec psov se je uprl, zaradi česar je bil večkrat ustreljen v telo.

Lady Gaga je po ugrabitvi ponudila pol milijona dolarjev nagrade brez vprašanj tistemu, ki bi jo pripeljal do njenih ljubljenčkov.

Policija je svoje opravila in v povezavi z grozljivim dogodkom prijela pet oseb. Med njimi je bila tudi Jennifer McBride, ki naj bi bila v dogodek vpletena. Prav ona je bila tudi tista, ki je policijo obvestila o domnevno najdenih ukradenih psih in ju po dveh dneh od kraje pripeljala na dogovorjen kraj. Zdaj pevko, znano po hitu Bad Romance, toži, ker ji ni izplačala obljubljene nagrade. Pa to še ni vse: ker da je prelomila obljubo, od sodišča pričakuje, da bo potrojilo nagrado, ki ji jo mora izplačati Lady Gaga.

Fischer je, potem ko je bil štirikrat ustreljen v prsi, okreval. Strelec, Jackson, je bil obsojen na 21 let zapora, White pa na štiri.