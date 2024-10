Sobarica iz Črne gore o posebni zahtevi zakoncev Beckham: niso jima ugodili

Družina Beckham se je leta 2018 med bivanjem v luksuznem kompleksu na Svetem Štefanu zaljubila v obale Črne gore.

Ne samo Črna gora, njim priljubljena počitniška destinacija je tudi Hrvaška in skoraj vsako leto vsaj nekaj dni preživijo tam.

Sedaj pa je ena od sobaric, ki je skrbela za ugodje in udobje Beckhamovih na njihovem počitnikovanju Črni gori za Kurir.rs zaupala nekaj posebnih zahtev slavne britanske družine.

Med drugim so njeni člani zahtevali, da v njihove prostore osebje vstopa ob točno določeni uri in še:

»Zahtevali so, da med delom z njimi ne uporabljamo mobilnih telefonov, tako so si zagotovili popolno diskretnost. Njihova zahteva je bila za nas ukaz. Med obiskom restavracije na Svetem Štefanu so prav tako hoteli uveljaviti strogo prepoved fotografiranja.«

»Željo so izrazili vnaprej, hoteli so uživati v obrokih, brez motenj in pompa,« je povedala sobarica.

Na žalost njihova želja ni bila uslišana in so se fotografije s počitnic družine pojavile na številnih portalih.

A ne glede na to so Beckhamovi ostali redni obiskovalci jadranske obale, še več, zakonca sta po pisanji tujih medijev pred letom razmišljala celo o nakupu vile v Tivatu.