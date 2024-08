Sin Davida Beckhama s sliko iz bolnišnice prestrašil svoje oboževalce (FOTO)

Sin Davida Beckhama, enega največjih zvezdnikov nogometa doslej, in Victorie Beckham, članice legendarne skupine Spice Girls, Brooklyn Beckham je oboževalce na Instagramu prestrašil s sliko v bolnišnici. Kot je razkril z zapisom, ki ga je dal k sliki, je moral v bolnišnico zaradi zloma rame. Kaj je pripeljalo do te poškodbe, v svoji objavi ni razkril.

Očitno pa ga poškodba ne skrbi preveč, saj ima ob sebi ženo Nicolo Anne Peltz Beckham, ki jo marsikdo pozna tudi kot igralko. »Zlomil sem si ramo, a vse dobro, ker imam @nicolaannepeltzbeckham, da skrbi zame,« je zapisal na Instagramu in k temu dodal še, da Nicolo ljubi.

Nicola in Brooklyn sta se poročila spomladi leta 2022. Par pa sta bila že prej. Da je med njima več kot samo prijateljstvo, je Brooklyn svojim sledilcem večkrat pokazal že leta 2020.

V vrhunskem športu poznamo kar nekaj primerov, ko so šli sinovi po očetovih stopinjah in so postali vrhunski v športu, s katerim se je ukvarjal oče. En takšen primer sta na primer Saša in Luka Dončić. Pri Brooklynu, ki je eden od štirih otrok Davida in Victorie, ni bilo tako, saj danes ni profesionalni nogometaš. Med svojim življenjem je počel različne stvari. Bil je model, ukvarjal pa se je tudi s fotografiranjem in kulinariko.